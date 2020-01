Muere Kobe Bryant: Barcelona, AC Milan y el mundo del fútbol llora su partida

La muerte de Kobe Bryant ha dejado consternado a todo el mundo deportivo. No solo el baloncesto llora su partida, si no el mundo del fútbol, otro de los deportes favoritos del exjugador de la NBA.

Kobe Bryant fue una estrella del baloncesto que muchos clubes del mundos le tenían consideración. Por ello, Barcelona, AC Milan, Manchester City, entre otros clubes, mostraron su lamento por la repentina muerte del basquetbolista que dejó de existir a los 41 años.

Barcelona, fue un club especial para Kobe Bryant en vida. Varios jugadores del plantel "culé" se tomaban fotos cuando el basquetbolista visitaba España.

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2020

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

Everyone at Manchester City is shocked and saddened to hear of the death of Kobe Bryant.



He was a true sporting icon and transcended the sport of basketball.



Our thoughts are with Kobe Bryant's friends, family and the entire Lakers organisation during this tragic time 💙 pic.twitter.com/Bg9cQN83ZG — Manchester City (@ManCity) January 26, 2020

We are shocked and saddened to learn of the tragic passing of Kobe Bryant.



The world of sport has lost a true legend. We send our heartfelt condolences to the friends and families of all the victims at this terribly sad time. pic.twitter.com/ZuNk5SClEe — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 26, 2020

O Corinthians lamenta a morte de Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, e das demais vítimas de um acidente de helicóptero ocorrido hoje nos EUA. Nossos sentimentos aos familiares e aos fãs do basquete pela perda deste grande ídolo do esporte. 😢 — Corinthians (@Corinthians) January 26, 2020

Rest easy Legend 💛💜 pic.twitter.com/a0lWTWacKW — Raheem Sterling (@sterling7) January 26, 2020

Muerte de Kobe Bryant falleció hoy a los 41 años de edad tras caer el helicóptero en que se transportaba en el cielo de California. Junto al exjugador, murieron cuatros personas más, entre ellos su menor hija de 13 años.

¿Cuándo se retiró Kobe Bryant?

Kobe Bryant se retiró de manera definitiva el 2016 jugando por los L.A. Lakers. Tuvo 20 años de carrera ininterrumpida. Logró cinco títulos de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

Fue elegido como el máximo goleador (2006, 2007) y cuatro veces MVP del All-Star Game (: 2002, 2007, 2009 2011).

Los logros de Kobe Bryant en la NBA

Con 41 años, Kobe Bryant logró dejar su nombre en la historia de la NBA, luego de conseguir cinco anillos (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), así como ser elegido por 18 ocasiones como parte del All-Star durante sus 20 años de carrera.

Además, también logró erigirse dos veces como máximo anotador de la NBA (2006, 2007) y MVP de la temporada regular en 2008.

Él también se ha convertido en el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA, solo superado por Lebron James, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone.