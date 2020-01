¡Una pena! Kobe Bryant esperaba que su hija Gianna sea su sucesora [VIDEO]

Mientras el Perú entero participaba de las Elecciones congresales tras el cierre del parlamento realizado por Martín Vizcarra, el mundo del deporte recibía una trágica noticia al conocerse el sensible fallecimiento de una de las grandes estrellas de toda la historia de la NBA: Kobe Bryant.

El exalero de Los Angeles Lakers se dirigía la Academia de Deportes Mamba en Thounsan Oaks para un juego de exhibición junto a su pequeña de 13 años, Gianna. La segunda hija de Kobe iba a ser parte de este encuentro deportivo, pues al igual que su padre había heredado el amor por este apasionante deporte.

Por ello, ‘Black Mamba’ veía en Gianna a su heredera legitima en el mundo del basquetbol, pues desde pequeña siempre se mostró interesada en llegar hasta la WNBA. Incluso Kobe compartía diferentes videos a través de sus redes sociales donde se le veía al tanto del crecimiento de su hija en el deporte que tantas alegrías le dio.

Incluso, el pasado 21 de diciembre, Kobe Bryan y Gianna fueron captados al ras de cancha de un encuentro de la NBA donde se aprecia a la estrella del basquetbol explicándole varios movimientos y jugadas a la segunda de sus hijas.

Kobe y su hija, perdieron la vida en el accidente de ayer. También se llevó la vida de Alyssa Altobelli, una compañera y amiga de Gianna y de sus padres Keri y John, quien era entrenador del equipo de béisbol del Orange Coast College.

A ellos, se suma Ara Zobayan, el piloto del helicóptero. También viajaban Christina Mauser, entrenadora del club Mamba Sports Academy y Sarah y Payton Chester, madre e hija.

Kobe and Gigi courtside breaking down the game 📋 pic.twitter.com/FxqSjVx6ew