Kobe Bryant: Emotivo homenaje en el estadio de los Lakers tras muerte de leyenda de la NBA [EN VIVO]

Kobe Bryant ha partido y los fanáticos de Los Angeles Lakers no encuentran refugio para tal dolor. A las afueras del Staples Center, estadio del equipo, cientos de personas que admiraban al que en vida fue leyenda del básquet, se encuentran rindiéndole homenaje con altares y lágrimas en el rostro. El hecho se encuentra en vivo y se puede apreciar por YouTube.

Los Angeles Lakers fue la casa que vio brillar a Kobe Bryant, donde lo hizo por última vez y el equipo lo sabe retribuir. Ha quedado un dolor profundo en toda la fanaticada, quienes con camisetas con el número 24 y el 8, los que usó en su carrera, se encuentran en el Staples Center rindiendo tributo a la leyenda de la NBA.

Su lamentable partida afectó a todo el mundo, y no solo del deporte, pues distintos personajes famosos han reaccionado alrededor del planeta, dejando mensajes en redes sociales y algunos fueron captados llorando ante su partida, como es el caso de LeBron James.

Hace mucho que no ocurría un hecho de tal magnitud, que cause la consternación de todo el mundo, la muerte de un deportista tan querido que llegó afectar incluso a quienes en persona no tuvieron el gusto de conocerlo. Además, el accidente se llevó la vida de su hija, Gianni Bryant, y otras 7 personas más.

Causa del accidente de Kobe Bryant

Por el momento, la principal causa del accidente sería la fuerte neblina y el duro clima que había para volar por esa zona. Tanto así, que los helicópteros policiales tuvieron que conseguir una autorización especial para poder acercarse al área del hecho.