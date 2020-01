Kobe Bryant: el juego entre los Lakers vs. Clippers será pospuesto por la muerte del exjugador

La trágica muerte de Kobe Bryant tras un fatídico accidente de helicóptero donde viajaba junto a su hija Gianna y nueve personas, tomó por sorpresa al mundo del deporte, especialmente a la NBA, donde se rindieron sentidos homenajes este domingo a penase enteraron de esta triste noticia.

Su equipo, Los Angels Lakers sufrió un duro golpe tras la confirmación de este hecho por lo que la NBA decidió posponer el encuentro que jugaría esta madrugada del martes enfrentando a Los Angeles Clippers.

"La decisión se tomó por respeto a la organización de los Lakers, que lamenta profundamente la trágica pérdida de la leyenda de los Lakers Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero el domingo", expresó la directiva de la NBA.

