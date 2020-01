Filtran la última conversación de Kobe Bryant con vida [FOTO]

La muerte de Kobe Bryant paralizó y conmocionó a todo el mundo del deporte y en medio de las sentidos homenajes que se le viene haciendo a la leyenda de los Lakers, salió a la luz la podría ser la última conversación del basquetbolista solo horas antes del fatídico accidente en helicóptero que sufrió el último domingo..

Uno de los hijos de Shaquille O'Neal, Shareef O'Neal, al igual de toda su familia se encuentra totalmente conmocionado por la triste noticia y decidió revelar la última conversación que sostuvo con Kobe el mismo día del accidente.

El hijo de Shaquille que tiene 20 años y juega al básquet universitario, mostró la captura de un chat de Instagram en donde se puede ver la breve conversación que mantuvieron horas antes del terrible suceso:

"¿Estás bien?", preguntó Bryant. "¡Sí! Estoy trabajando para tratar de definir mi próximo paso. ¿Cómo has estado?", fue lo último que se dijeron a las 10:58 am. horas después recibiría la noticia de su muerte.

En el mismo post Shareef acompaña la foto con unas sentidas palabras: "Esta mañana me contactaste. Te amaré por siempre, te amo tío. Realmente has estado siempre en mis 20 años de vida. Has estado para mí desde que nací" escribió el joven jugador.

Asimismo, le dedicó este sentido mensaje a su hija Gigi, que junto a otras 8 personas más se encontraban en el helicóptero cuando se estrello: "Gigi, te amo prima”.