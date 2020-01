Kobe Bryant: videojuego de la NBA tuvo gran gesto con la estrella de los Lakers

Los homenajes póstumos para 'Black Mamba' no dejan de llegar. Esta vez fue el turno de la compañía 2K Games, empresa de videojuegos que a través de su 'NBA 2K20' le rindió tributo a Kobe Bryant.

Como parte de una actualización del juego NBA 2K20, una pantalla de inicio representa un memorial en honor al legendario jugador de los L.A. Lakers; es una simple imagen en blanco y negro con la fotografía de Bryant y las fechas de su nacimiento y deceso: '1978 – 2020'.

Independientemente de este acto, varios fans han utilizado el videojuego para realizar sus tributos, congregándose en los espacios sociales en línea para utilizar la camiseta del jugador.

Will sit here all day till they release kobe gear #ripkobe #NBA2K20 #XboxShare pic.twitter.com/Ur4uaR7mZS