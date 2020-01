LeBron James y su mensaje de despedida para Kobe Bryant: "Prometo que continuaré con tu legado"

Kobe Bryant y su hija Gianna perdieron la vida el domingo pasado luego de estrellarse el helicóptero que los transportaba a un centro de entrenamiento. La noticia causó un gran impacto en el mundo de la NBA, pero sobre todo en LeBron James. El base de los Lakers utilizó su cuenta en Instagram para expresar su dolor por la desaparición del 'Black Mamba'.

El jugador de Los Ángeles Lakers había superado a Bryant como tercer máximo anotador en la historia de la NBA precisamente en un partido disputado ante los 76ers en Philadelphia, la localidad natal de Kobe.

"¡Estoy desconsolado y devastado! Te quiero, hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y las niñas. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! Significas mucho para todos nosotros, especialmente para los Lakers", se lee en una parte del mensaje de LeBron James en su cuenta de Instagram.

LeBron evitó pronunciarse el mismo día de la tragedia, pero la televisión estadounidense logró captar algunas imágenes de la estrella de los Lakers recibiendo el pésame de algunas personas cuando regresaba con sus compañeros a Los Angeles.

Un entrenador de béisbol, dos adolescentes y sus padres y el piloto estuvieron entre los nueve fallecidos en el accidente de helicóptero en el que también murió la leyenda del baloncesto Kobe Bryant y su hija Gianna el domingo.

LeBron James: el mensaje de despedida para Kobe Bryant

"No estoy preparado, pero allá voy. Estoy sentado intentando escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento empiezo a llorar de nuevo sólo pensando en ti, en la sobrina Gigi y en la amistad, vínculo y hermandad que tuvimos. Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para volver a Los Ángeles. No pensé ni un poco en que sería la última conversación que tendríamos. ¡Estoy desconsolado y devastado! Te quiero, hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y las niñas. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! Significas mucho para todos nosotros, especialmente para los Lakers y es mi responsabilidad poner esto sobre mi espalda y seguir. Por favor, dame fuerza desde el cielo y cuídame. Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo. Hasta que nos encontremos de nuevo, mi hermano".