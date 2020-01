Kobe Bryant recibe homenaje para recordar el día que superó a Michael Jordan [VIDEO]

Kobe Bryant fue reconocido por grandes logros, y entre ellos está el haber superado a Michael Jordan, convirtiéndose (en ese entonces) en el tercer máximo anotador histórico de la NBA. Por eso para conmemorar ese recuerdo que vivirá en la mente de miles, en el partido entre los Timberwolves de Minessota y el Sacramento Kings, se le rindió un original homenaje para despedirlo.

En el partido entre Los Angeles Lakers y Timberwolves de un 14 de diciembre del 2019, Kobe Bryant saltaba al terreno de juego con la posibilidad de romper el récord de Michael Jordan. Cruzaba su decimonovena temporada en la NBA cuando logró sus 32.310 puntos que le permitieron pasar a Jordan y convertirse en el tercer máximo anotador histórico de la NBA, actualmente ese puesto le corresponde a su gran amigo LeBron James.

Es por eso que en el Target Center de Minessota, se le rindió un original tributo a la leyenda de los Lakers. Andrew Wiggins fue quien colocó el balón en la zona de libres al iniciar el partido, acto seguido todo el estadio se paró a aplaudir y recordar aquel mítico momento de la NBA.

