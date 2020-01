Shaquille O'Neal llora en vivo al recordar a Kobe Bryant: “Perdí un hermano menor” [VIDEO]

La muerte de Kobe Bryant ha enlutado al mundo entero y, especialmente, a los amantes del básquet. Leyendas de la NBA se han pronunciado y uno de ellos fue Shaquille O'Neal, quien no pudo evitar romper en llanto al hablar de 'The Black Mamba'.

El martes se suspendió el duelo entre los Lakers y los Clippers para dar paso a un acto ceremonial en el Staples Center. Desde entonces, varias leyendas se han referido a la muerte de Kobe Bryant y O'Neal lo recordó en su programa "The Big Podcast with Shaq".

El llanto de Shaquille O'Neal

Durante su discurso, el expívot rompió en llanto al recordar el momento de la noticia y también sobre los vínculos que tenía con 'The Black Mamba'.

“No quería creérmelo. Y luego me empezó a llamar todo el mundo y me di cuenta de que estaba confirmado. No he sentido un dolor tan punzante en mucho tiempo: he perdido a dos abuelas, a mi hermana y ahora a otro hermano", aseguró el exjugador.

"No estoy bien. No he comido. No he dormido. Estoy mirando todas las cintas (cuando compartió con Bryant en los Lakers). Estoy enfermo en este momento. Esto va a doler mucho tiempo.

“Desearía poder decirle algo nuevamente”, sentenció un O’Neal destrozado, quien marcó también una historia en su andar con los Lakers.

¿Cómo murió Kobe Bryant?

Kobe Bryant falleció el domingo luego de que el helicóptero en el que se trasladaba junto a su hija Gianna María y siete personas más se precipitó y explotó en un monte ubicado en la ciudad de Calabasas, Los Ángeles. Todos los ocupantes murieron.