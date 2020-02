Tokio 2020: Estados Unidos incluyó a figuras de la NBA en lista de preseleccionados [FOTO Y VIDEO]

No irán con rodeos. La Selección de básquet de los Estados Unidos viajará con lo mejor de su plantel a los próximos Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Tokio 2020 y así, no repetir el fracaso en el último mundial que se disputó en China.

Luego de haber quedado séptimos en la cita mundialista celebrada en el continente asiático, el estratega Gregg Popovich decidió incluir en la lista a las principales figuras de la NBA en donde resalta el nombre de LeBron James, quien milita en los Lakers.

Además del alero, están también su socio Anthony Davis, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Kawhi Leonard, entre otros. Sin embargo, no se tiene asegurado al cien por ciento la presencia de los mencionados jugadores.

De la lista de 44 preseleccionados, solo serán 12 los que finalmente hagan maletas para Tokio 2020. No habrá pruebas y parte de los basquetbolistas que quedarán afuera será por motivos de disponibilidad y salud.

Acerca de los entrenamientos, se tiene programado que inicien en julio, tan solo dos semanas después de las Finales de la NBA. Esto debido a que Tokio 2020 arranca el 24 del mencionado mes.

Cabe agregar que de los jugadores mencionados, LeBron James es el más laureado. El basquetbolista de los Lakers ganó el oro tanto en Pekín 2008 como en Londres 2012 y esta podría ser la última vez que pueda conseguir una nueva medalla olímpica ya que actualmente tiene 35 años.

