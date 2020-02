NBA All Star 2020: Aaron Gordon y su molestia tras no ganar concurso de clavadas [VIDEO]

La NBA All Star 2020 sigue su curso y, además, está dando que hablar. En el último concurso de clavadas que se llevó a cabo en el United Center de Chicago, Aaron Gordon no quedó conforme con los jueces y hasta dejó entrever que no participaría en una siguiente edición.

El ala-pívot de los Magic de Orlando expresó su total desacuerdo al pensar que no fue justo el haber perdido contra Derrick Jones Jr., quien consiguió por primera vez el título de clavados al hacer un mejor puntaje.

Resulta que el ganador no se definió hasta después de hacer dos intentos más en la final tras haberse dado empates seguidos en las puntuaciones de 50 que dio el jurado en el ‘Fin de Semana de las Estrellas’.

Ante este panorama, Aaron Gordon expresó lo siguiente: “¿Quién organiza el concurso de mates? tenemos que hacer cuatro mates, el ganador debería ser al mejor de cuatro mates y yo hice cinco seguidos de 50 (que es máxima puntuación)”, declaró el basquetbolista.

Segundos después, dejó entrever que no competiría en una cuarta ocasión por el título y cerró su conferencia con una contundente frase. “Se acabó, vámonos a casa. Siento que debería tener dos trofeos. Se acabó mi participación en este concurso. Mi próximo objetivo es tratar de ganar el concurso de tres puntos”, sentenció el ala-pívot de 24 años, que en el 2016 protagonizó un gran duelo contra Zach LaVine.

Gordon obtuvo la máxima puntuación de los jueces, excepto en el mate final por lo que en su intento de superar a Derrick Jones Jr., le pidió ayuda a Shaquille O’Neal para saltar por encima de él.

Tras no conseguir el apoyo de O’Neal, Tacko Fall, pívot de los Boston Celtics y que mide 2.26 metros, decidió darle una mano. Más allá del esfuerzo, Gordon no consiguió el salto esperado.

Por el lado de Derrick Jones Jr., completó su tercer mate con un movimiento dentro de la línea de personal generando un mayor puntaje para quedarse con el primer puesto dejando con las manos vacías a Aaron Gordon.

Cabe mencionar que las celebridades de la NBA y aficionados mostraron su apoyo a Gordon. Además, resaltaron su despliegue en el campo de juego y su genial improvisación que le debió haber dado su segundo trofeo.