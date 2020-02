NBA All Star Game 2020 [ESPN EN VIVO]: Team LeBron vs. Team Giannis desde Chicago

ESPN EN VIVO NBA All Star Game 2020 ONLINE EN DIRECTO | Hoy domingo 16 se realizará el Juego de las Estrellas donde se enfrentarán el Team LeBron vs Team Giannis. Este partido está pactado para las 20:00 p.m.(hora peruana) en el United Center de Chicago. Podrás seguir EN VIVO las mejores jugadas, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

Una noche especial. Un día donde la NBA quiere rendir un tributo a Kobe Bryant, una leyenda del basquet y de los Lakers. Como todos los años, las estrellas se juntan para celebrar el NBA All Star Game. Chicago albergará esta fiesta por tercera vez, la primera vez fue en 1998.

Por votación del público se decidió que LeBron Janes y Giannis Antetokounmpo. Trascendió que el equipo de la estrella de los Lakers usará el dorsal 2 en homenaje de Gianna Bryant, hija de Kobe, y que el equipo del jugador de los Bucks llevará el dorsal 24, número que representa a Bryant.

Por segundo año consecutivo, LeBron es elegido como capitán. El jugador de los Lakers es uno de los más valiosos de la NBA y los hinchas los quieren. Janes quiere seguir haciendo historia y emitió un emotivo discurso para su ídolo, Kobe Bryant.

NBA All-Star Game 2020: Las reglas

Cada equipo representa a una organización de la comunidad de Chicago. El Team LeBron apoyará a Chicago Scholars y a Giannis Antetokounmpo sacará la cara por After Schol Masters.

A diferencia de un partido convencional, este duelo se divide en tres parciales. Cada parcial ganado es la victoria del encuentro. Los equipos dejarán todo en el campo de juego para regalar una alegría a sus asociaciones.

El marcador se reiniciará en los tres primeros parciales y cada tiempo será de 12 minutos. El equipo ganador de cada cuarto recibirá 100 mil dólares para donar a su respectiva organización.

¿Qué jugadores conforman el Team LeBrom?

- Titulares: Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Mavericks) y James Harden (Rockets).

- Suplentes: Russell Westbrook (Rockets), Devin Booker (Phoenix Suns), Donovan Mitchell (Jazz), Rudy Gobert (Jazz), Nikola Jokic (Nuggets), Chris Paul (Thunder) y Brandon Ingram (Pelicans)

¿Qué jugadores conforman el Team Giannis?

- Titulares: Trae Young (Hawks), Kemba Walker (Celtics), Pascal Siakam (Raptors) y Joel Embiid (Sixers).

- Suplentes: Jimmy Butler (Heat), Ben Simmons (76ers), Khris Middleton (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Domantas Sabonis (Pacers), Kyle Lowry (Raptors) y Bam Adebayo (Heat).

NBA All Star Game 2020: Horarios de todo el mundo

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 1.00 a.m. (al día siguiente)

¿Qué canal transmite el NBA All Star Game 2020?

Perú: ESPN 2 y ESPN Play.

Argentina: ESPN 2 y ESPN Play.

Paraguay: ESPN 2 y ESPN Play.

Uruguay: ESPN 2 y ESPN Play.

Ecuador: ESPN 2 y ESPN Play.

Colombia: ESPN 2 y ESPN Play.

Venezuela: ESPN 2 y ESPN Play.

Chile: ESPN 2 y ESPN Play.

Bolivia: ESPN 2 y ESPN Play.

España: Mitele Plus, Movistar + y Movistar LaLiga TV

México: Sky Sports.

Costa Rica Sky Sports.

Estados Unidos: beIN Sports

Panamá: Sky Sports HD.

United Center de Chicago

Mapa.