NBA All Star Game 2020: Team Lebron derrotó 157 a 155 al Team Giannis en agónico final

Este domingo se celebró una nueva edición del NBA All Star Game 2020 que tuvo como plato principal el duelo entre Team LeBron y Team Giannis. El United Center de Chicago presenció uno de los duelos más vibrantes de este juego especial, en el que el equipo de LeBron James se terminó por llevar la victoria.

El cuadro de LeBron James inició ganando el primer cuarto, pero los de Giannis lograron remontar la situación.

El último cuarto terminó siendo favorable para los comandados por LeBron James. Tras una serie de ataques de ida y vuelta, un tiro libre de Anthony Davis fue determinante para que se lleven el triunfo.

De esta manera, LeBron James suma su tercera victoria disputando los All Star Game 2020, que se celebra siempre con la presencia de los mejores jugadores de la NBA.

El partido de las estrellas de NBA permitió rendir homenaje al fallecido Kobe Bryant. El premio MVP -rebautizado ahora con el nombre de Bryant- fue para Kawhi Leonard, quien completó 30 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

NBA All Star Game 2020: Team LeBron vs Team Giannis EN VIVO

Equipos 1 cuarto 2° cuarto 3° cuarto 4° cuarto Total Team LeBron 53 30 41 33 157 Team Giannis 41 51 41 22 155

Minuto a minuto.

Comenzó el tercer cuarto

- MEDIO TIEMPO

- El Team Giannis se queda con la victoria del segundo cuarto y gana 100.000 dólares para su fundación benéfica elegida.

- Hawki Leonard anota un nuevo triplete

Kawhi Leonard of #TeamLeBron goes 4-4 from deep in the 1Q of #NBAAllStar! pic.twitter.com/MxbP3IUCUv — NBA (@NBA) February 17, 2020

- El Team LeBron gana el primer cuarto y se lleva 100.000 dólares para su fundación benéfica elegida.

- El formato de este All Star permite: cada uno de los tres primeros cuartos se iniciará con 0-0 y los equipos pelearán por ganar esos parciales de cada juego.

El premio por cada cuarto ganado los equipos donaran 100.000 dólares a una fundación benéfica elegida.

- El Team LeBron ya se encuentra listo para las acciones

- El homenaje de Devin Booker a Kobe y Gianna Bryant



- Kyle Lowry muestra la interna del equipo de Team Giannis

Previa del NBA All Star Game 2020

La tradicional cita del Fin de Semana del NBA All Star Game 2020 en su edición 69 en Chicago tendrá como objetivo principal el dedicarle un homenaje especial a la figura del exbase Kobe Bryant, recientemente fallecido en accidente de helicóptero, con un nuevo formato para el partido y nuevas figuras como el base esloveno Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas.

La trágica muerte de Bryant, 41 años, su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas que viajaban a bordo de la nave que se estrelló en las montañas de Calabasas (California), el pasado 26 de enero, hizo que la NBA tuviese que cambiar todos sus planes para la cita de este fin de semana en Chicago.

Homenaje a Kobe Bryant

Si antes de la muerte de Bryant toda la promoción del evento deportivo comercial estaba orientado a resaltar la figura del excomisionado David Stern, quien falleció el pasado 1 de enero, a los 77 años, la figura del hombre que convirtió a la NBA en la actual multinacional que en el 2019 generó unos ingresos de 8.500 millones de dólares, pasó a un segundo plano.

Bryant, que había recogido el testigo de ser la imagen de la NBA después de la retirada del legendario Michael Jordan, y que hizo posible también ese crecimiento internacional de la mejor liga del mundo, estará presente más que nunca en el evento que disputó 18 veces, ganó cuatro premios de Jugador Más Valioso (MVP) y ostenta varias marcas individuales.

El "Mamba" All-Star de Chicago reflejará la leyenda de Bryant con un nuevo formato en el que el número '24', que vistió como gran estrella de Los Angeles Lakers y lo inmortalizó, será la referencia.

Team LeBron vs Team Giannis

De ahí que el formato para el NBA All Star Game 2020 será complemente diferente al tradicional de un partido de baloncesto después que la NBA decidiera que cada cuarto contará por cuestiones de donaciones a organizaciones benéficas en la ciudad de Chicago y el final se definirá llegando a una cifra exacta de puntos relacionada con la leyenda de "Mamba".

A pesar que ya hiciesen las modificaciones de la formación y selección de los 24 jugadores que conforman los dos equipos de estrellas que representan a los equipos de las Conferencia Este y Oeste, ahora convertidos en Team Giannis (con Antetokoumpo de capitán) y Team LeBron (con James a la cabeza), respectivamente.

Ambos equipos representarán a una organización de la comunidad de Chicago, seleccionadas por Antetokounmpo y James.

TNT Stream

Mientras que la cadena de televisión TNT anunció que el cuarto periodo estará libre de comerciales y de esa manera ayudará a que los aficionados puedan honrar a la memoria de Bryant, con un homenaje temático dentro del reloj de tiro virtual.

El mismo mostrará una combinación de acentos dorados y morados a los 24 segundos y ocho segundos restantes en el reloj, representando los números de camisetas de Bryant.

En cuanto a las nuevas figuras que serán el centro de atención, Doncic, de 20 años, segunda temporada en la NBA, que va a participar en el partido del sábado de las Futuras Estrellas y luego como titular en el All-Star con el Team LeBron, es sin discusión el gran centro de atención, al ser el sexto jugador más joven que lo hace.

Pero el exjugador del Real Madrid va a tener una dura competencia con la presencia de los novatos, el ala-pívot Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans, quien a sus 19 años, llega arrollador a Chicago, al igual que el base Ja Morant, de los Grizzlies de Memphis, de 20 años.

Team LeBron

Titulares: Lebron James (Lakers), Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Toronto), Luka Doncic (Dallas) y James Harden (Houston).

Suplentes: Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Sixers), Nikola Jokic (Denver), Jayson Tatum (Boston), Chris Paul (Oklahoma City), Russell Westbrook (Houston) y Domantas Sabonis (Indiana).

Team Giannis

Titulares: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Sixers), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston) y Trae Young (Atlanta).

Suplentes: Khris Middleton (Milwaukee), Bam Adebayo (Miami), Rudy Gobert (Utah), Kyle Lowry (Toronto), Brandon Ingram (Nueva Orleans) y Donovan Mitchell (Utah).

A qué hora juegan el NBA All Star Game 2020

El partido entre Team LeBron vs. Team Giannis se realizará a las 8.00 p.m. (hora peruana)

NBA All Star Game 2020: horarios de todo el mundo

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 6.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (domingo)

Qué canal transmite NBA All Star Game 2020

Estados Unidos: ESPN, TNT y TBS.

México: ESPN Norte.

Perú: ESPN, ESPN Play y DirecTV.

España: #Vamos de Movistar Plus.

Argentina: ESPN, ESPN Play y DirecTV.

Colombia: ESPN, ESPN Play y DirecTV.

Ecuador: ESPN, ESPN Play y DirecTV.

Uruguay: ESPN, ESPN Play y DirecTV.

Paraguay: ESPN, ESPN Play y DirecTV.

Chile: ESPN, ESPN Play y DirecTV.

Venezuela: ESPN, ESPN Play y DirecTV.

Bolivia: ESPN, ESPN Play y DirecTV.

Puerto Rico: ESPN.

Honduras: ESPN.

Costa Rica: ESPN.

Team LeBron vs Team Giannis: horario y dónde ver Stream del NBA All Star Game

El juego del NBA All Star Game 2020 entre Team LeBron y Team Giannis inicia a partir de las 8.00 p.m. de este sábado 16 de febrero y será transmitido por el canal ESPN para toda Latinoamérica; mientras que en Estados Unidos la señal estará a cargo de TNT, TBS y ESPN. Para España, #Vamos de Movistar Plus pasará el juego.

Premio Kobe Bryant al MVP del All-Star Game de la NBA

Elección del mejor jugador del Partido de las Estrellas.

¿En qué consiste el nuevo sistema de juego del NBA All Star Game?

El partido del NBA All Star Game 2020 tendrá tres parciales de 12 minutos donde cada uno tendrá un ganador, el cual ganará 100 mil dólares, los cuales donará a una causa benéfica. En tanto, el último parcial tendrá un único objetivo y será sin tiempo.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO NBA All Star Game? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

La Evolución De La Televisión. Mira Todo Nuestro Contenido Donde Quieras! Partidos, Series y Películas en un solo lugar, Ingresa Ahora! Acceso Multidispositivo. Sin Instalaciones. Ventajas: Sin Costo Adicional, Acceder Desde Todos Tus Dispositivos, Sin Instalaciones.

DirecTV Go

Disfruta Películas, Series y Canales En Vivo con DIRECTV GO. HBO Incluido por 2 Meses. Todo el contenido en Vivo y en HD disponible en todos tus dispositivos.

United Center de Chicago

Mapa.

Cómo ver ESPN EN VIVO Team LeBron vs Team Giannis | Canales TV

Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Dònde ver ESPN 2 EN VIVO Team LeBron vs Team Giannis | Guía TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Movistar Plus

#Vamos: Diales 8 y 45.

Cómo ver Televisa EN VIVO NBA All Star Game 2020 | Canales TV

Sky Sports México: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Honduras: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Guatemala: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports El Salvador: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Nicaragua: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Costa Rica: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Panamá: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Televisa Deportes

Sky Sports Puerto Rico: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Star TV México: Canal 510.

Izzi México: Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD).

Cable Onda Panamá: Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD).

TeleCable Costa Rica: Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD).

Galaxia 5 Guatemala: Canal 39.

Altice Puerto Rico: Canal 355.

Cable Color Honduras: Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital).

Cable Color El Salvador: Canal 44.

Canal 9 EN VIVO

Tigo Star El Salvador: Canal 30.

Tigo Star Honduras: Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital).

Mayavisión Honduras: Canal 45.

Cable & Wireless: Canal 254.

Telecable México (Tampico): Canal 17.

Eli NRT México (Monclova): Canal 55 (SD), Canal 56 (TDcentro), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD).

Claro TV Puerto Rico: Canal 308 (SD) y Canal 1308 (HD)

Cuándo ver TV Azteca EN VIVO NBA All Star Game | Canales TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

Dónde ver TNT EN VIVO Team LeBron vs Team Giannis | Canales TV

Andina: Canal 201 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 6 y Canal 61 (HD)

Telecentro: Canal 207

DirecTV Sports: Canal 603 (SD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD)

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

TeleRed: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD)

Express Cablehogar: Canal 113 (Digital) y Canal 813 (HD)

Cabletel: Canal 214 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 140 (SD)

Supercanal: Canal 608 (HD)

Del Viento TV: Canal 530 (HD)

Gigared: Canal 219 (HD)

CCC: Canal 265 (Digital) y Canal 1511 (HD)

El Cuatro: Canal 625 (HD).

Bahía Visión Color: Canal 107 (HD). Canal 1 y Canal 116 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 1 y Canal 116 (HD)

Ushuala Visión: Canal 639 (HD)

AVC Videocable: Canal 275 (HD)

TelViso: Canal 1126 (HD)

Cable 10: Canal 925 (HD)

TVCOA: Canal 110 (SD) y Canal 1110 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

Azteca Deportes

Canal de televisión deportivo de México.

ESPN EN VIVO

El líder mundial en deporrtes.

ESPN Play

Mira eventos en vivo, repeticiones, highlights y ten acceso a todo el contenido de ESPN desde tu PC, dispositivo móvil y SmartTV a través de ESPN.com.

Cómo recargar DirecTV prepago con tarjeta de crédito

Paso 1: Comunicate con DIRECTV. Llamá al 0810-999-8636.

Paso 2: Seleccioná las opciones. Pulsá 1-1-2.

Paso 3: Realizá el pago. Indicá los datos de tu tarjeta de crédito.

NBA League Pass

El NBA League Pass es un servicio de televisión deportiva que presenta todos los juegos de la Asociación Nacional de Baloncesto. El servicio es operado por Turner Broadcasting System en nombre de la NBA. Se puso a disposición antes del comienzo de la temporada 1995-1996 de la NBA.

TUDN

Servicio streaming de México.

NBA Streams Reddit

Transmisión por Reddit.

Proceso

Partido de baloncesto.

Juego de las Estrellas NBA

Team LeBron vs. Team Giannis

Pirlo TV

Exjugador de la selección de Italia.

TNT ONLINE

Transmisión de básquet.

NBA Stream

Por TNT Go y ESPN Play.

ESPN NBA

Transmisión en vivo del NBA All Star Game 2020.

Tarjeta Roja

Expulsión en el fútbol.

Deportes

Sigue todos los deportes a través de Libero.pe.

Redzer

Televisión en directo.

TNT Live

Por TNT y TBS.

NBA All Star Game Live Stream

Transmisión del partido entre Team LeBron vs. Team Giannis.

DirecTV Go APK

Para poder ver el canal Directv Sports en directo.

NBA Stream TV

TNT y TBS.

Piratas del Basket

Programa especial.

TDN EN VIVO

Transmisión del partido de la NBA.

TUDN TV Abierta

Partido de la NBA.

Common

Partido de NBA League Pas