All Star Game 2020: El impresionante homenaje a Kobe Bryant en partido de estrellas de la NBA [VIDEO]

Kobe Bryant es una de las leyendas de la NBA, su partido conmovió al mundo del deporte. NBA All Star Game 2020 se rindió un emotivo tributo a la leyenda de los Lakers. Fueron ocho segundos donde los jugadores del Team LeBron y Team Giannis se agarraron las manos.

Fueron ocho segundos de silencio, Chicago se puso de píe para aplaudir a la leyenda de la NBA.



¿Qué otros homenajes hubo para Kobe Bryant?

Magic Johnson protagonizó uno de los primeros homenajes en favor del desaparecido Kobe Bryant. Así, este encabezó los ocho segundos de silencio en memoria del jugador -esto en honor al número de camiseta del 'Black Mamba'.

Tras ello, Johnson concedió el pase para que Jennifer Hudson entone “For All We Know (We May Meet Again)" recordando al gran Kobe Bryant.

Durante su interpretación, se pudo apreciar cómo aparecían imágenes de Kobe Bryant y su hija en la pantalla en el estadio.