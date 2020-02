NBA All Star Game 2020: la espectacular anotación de Trae Young desde la mitad de la cancha [VIDEO]

NBA All Star Game 2020 | El base Trae Young acaparó la atención durante el duelo entre el Team Giannis vs Team LeBron en el United Center de Chicago. El jugador sorprendió a todos al lograr un triple punto desde la mitad del campo.



La gran anotación se dio en el segundo cuarto del All Star Game 2020, cuando Young, de los Atlanta Hawks, logró la euforia de los presentes con un certero disparo a larga distancia que terminó siendo una espectacular canasta.

La soberbia anotación de Young en el NBA All Star Game 2020

El Team Giannis se imponía 48-30 sobre el Team LeBron cuando llegó la anotación de Trae Young. De esta forma, se llevaron la victoria del segundo cuarto.

¿Cómo quedó el All Star Game 2020?

Team LeBron ganó por 157 a 155 al Team Giannis en la más reciente edición del All Star Game 2020.

¿Quién es Trae Young?

Rayford Trae Young es un basquetbolista estadounidense que pertenece a la plantilla de los Atlanta Hawks de la NBA. Con 1,85 metros de estatura, juega en la posición de base