Ric Flair sorprende con emocionante presentación para LeBron James y los Lakers [VIDEO]

Los Lakers vencieron anoche por 118-109 a los Pelicans de Nueva Orleans y siguen victoriosos en la temporada regular de la NBA. Sin embargo; llamó la atención la previa del duelo, donde participó Ric Flair, excampeón de WWE y figura histórica de la lucha libre.

El luchador celebraba su cumpleaños viendo al cuadro angelino en el Staples Center y antes que iniciara el encuentro tomó el micrófono y se mandó con una inolvidable presentación para los Lakers.

"Los Angeles. Casa de una de las franquicias más grandes en el deporte: los Lakers, que a su vez es el hogar del atleta más grande del deporte en el mundo, LeBron James", dijo Ric Flair ante la ovación del público. El video fue compartido en la cuenta en Youtube de Bleacher Report.

El 'Rey' James lideró la sexta victoria seguida de su equipo al marcar 40 puntos y ocho rebotes en otra gran presentación. Anthony Davis volvía a jugar ante su ex equipo al que ha ganado los tres partidos en los que se han enfrentado desde que 'La Ceja' salió de Luisiana.

Los Lakers caminan con paso firme al frente de la Conferencia Oeste y son candidatos a ganar el título de la NBA.

Ric Flair with an all-time intro for Bron and the Lakers 😂 @BRWrestling pic.twitter.com/r8CUZwjugB