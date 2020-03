Lakers vs 76ers EN VIVO: se ven las caras por la temporada regular de la NBA

Lakers vs 76ers EN VIVO estarán frente a frente este martes 3 de marzo por la NBA desde las 10:00 p.m. (hora peruana) en el Staples Center vía NBA TV. Sigue el minuto a minuto con incidencias por Líbero.pe.

Los Angeles Lakers, el equipo sensación de la Conferencia Oeste, reciben la visita de los 76ers que luchan por mantenerse en puestos de clasificación en la Este y que saldrán con todo por la victoria en la casa del equipo de LeBron James.

Para este choque, Lakers con la moral al tope tras su gran victoria sobre los Pelicans el último domingo reencontrándose con el triunfo tras haber caído ante los Grizzlies en el FedExForum de Memphis.

De esta manera, los de Vogel alcanzaron los 46 juegos a su favor y tan solo 13 derrotas. Sin duda que la principal arma de los Lakers es la dupla LeBron James y Anthony Davis, quienes vienen consolidándose fecha a fecha.

Cabe mencionar que quien no está del todo contento es el alero James. ‘The King’ fue criticado por supuestamente mostrar debilidad y tras ser consultado por la prensa, no tuvo reparos en disparar con todo.

“A cualquiera que diga. 'LeBron, ¿por qué haces eso mientras estás jugando? está mostrando señales de debilidad por ser 'amiguito' de estos chicos contra los que está jugando'. Díganles que me besen el c*lo con una sonrisa”, declaró el jugador de los Lakers.

Por el lado de la visita, los 76ers no pudieron la fecha pasada con los Clippers y cayeron 136-130 en el Staples Center. Ahora, los de Philadelphia esperan reencontrarse con la victoria en esta jornada.

Give it up for Hollywood Shake.



3️⃣9️⃣ PTS | 1️⃣3️⃣ Consecutive 3-pointers #PhilaUnite pic.twitter.com/TkpFG6HLr9