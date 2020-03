LeBron James le declara la “guerra” al coronavirus y a la NBA: “Si no hay público, no voy a jugar” [VIDEO]

Uno de los equipos que día a día demuestra su favoritismo y es firme candidato a quedarse con la NBA es el de LeBron James. La franquicia de Los Angeles marcha primero en la Conferencia Oeste con un récord de 48-13.

Sin embargo, no todas son noticias buenas para los Lakers. Resulta que podrían quedarse sin su figura LeBron James debido a que el propio jugador ha dejado en claro que no disputará ningún partido si no hay público en las gradas.

¿La razón? Se conoció que la NBA envió un comunicado interno a todos los equipos que conforman la liga en donde pide que se desarrollen planes que permitan tener establecidas las acciones necesarias en caso existan juegos a puertas cerradas.

Enterado de esta noticia, LeBron James no se guardó nada y disparó con todo: “No, eso es imposible”, fue lo primero que declaró el alero de 35 años.

Además, James agregó lo siguiente: “No voy a jugar, si no hay aficionados en los partidos. Juego para mis compañeros de equipo, para los aficionados. De eso se trata. Si me presento en un campo y no están, entonces es como si no jugase. Entonces, pueden hacer lo que quieran con el asunto”.

Tras la filtración del aviso de la NBA, se pudo conocer que no solamente los aficiones se quedarían sin poder ver a sus equipos fecha a fecha, sino que también aquellos periodistas y medios que cubren los partidos, así como dirigentes y allegados.

Cabe mencionar que también se han dado otras recomendaciones como el de no hacer contacto con los fanáticos y evitar estar cerca de ellos. Incluso, señaló que lo ideal sería que se saluden con el puño cerrado.

"If I show up to an arena and there ain't no fans in there, I ain't playing."



LeBron on possibly playing NBA games without any fans in attendance due to coronavirus outbreak. pic.twitter.com/Ee5XMQ40X6 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2020

LeBron James | Lakers listos para su próximo duelo

Lakers siguen imparables en la NBA y tras derrotar el último viernes a los Bucks, ahora tienen la mente puesta en los Clippers. El encuentro está programado para mañana a las 2:30 p.m. en el Staples Center.

Coronavirus sigue avanzando y cobrando más víctimas

El virus COVID-19 ha infectado a más de 100.000 alrededor del mundo y ha cobrado la vida de 3.400 personas de las cuales 15, ya han sido oficialmente confirmadas dentro de territorio estadounidense.