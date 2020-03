LeBron James sobre cuarentena por el coronavirus: "Me siento como Tom Hanks en 'Náufrago'"

LeBron James aprovechó la cuarentena por el coronavirus en Los Angeles para hablar con sus seguidores a través de la red social Instagram. La estrella de la NBA bromeó con la situación y dijo sentirse como Tom Hanks en su recordada película 'El Náufrago'.

El directo de James en la red social duró cerca de una hora y en la conversación el alero de los Lakers habló de cuánto echa de menos el baloncesto tras suspenderse todo por el virus.

"Cuando te piden que estés en cuarentena durante 14 días y que te aísles de todo el mundo ni siquiera puedes ver a tu peluquero, me piden que me mantenga alejado de él. Me siento como Tom Hanks en 'Náufrago'. La lucha en la casa LeBron James es real en este momento... es lo que tenemos que hacer", comentó en Instagram.

Sobre su entretenimiento durante la cuarentena, 'King' James admitió que dedica buena parte a ver vídeos de jugadas destacadas de algunas leyendas de la NBA y reveló algunos de sus nombres: Kobe Bryant, Michael Jordan, Kevin Durant, Shaquille O'Neal, Ken Griffey Jr. y él mismo.

La NBA se suspendió el pasado 12 de marzo tras conocerse el primer caso de COVID-19 en un jugador de los Jazz Utah. Hasta el momento hay 14 miembros en seis franquicias de la liga de baloncesto que están con la enfermedad.