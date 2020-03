DT de la Selección de Básquet de Argentina reconoció que quiso pasar su aislamiento en la playa

El gobierno de Argentina declaró aislamiento social obligatorio como medida preventiva por el brote del coronavirus. El entrenador de la Selección Argentina de Básquet, Sergio Hernández, reconoció que tomó en broma el virus COVID-19.

"Yo también diez días atrás era un poquito menos consciente que ahora. Por eso no juzgo a los que hace seis días atrás hicieron cola para entrar a un balneario, porque tenían su casa ahí", expresó Sergio Hernández en una entrevista en vivo por instagram con el periodista Juani Martínez.

El estratega indicó que pensó alquilar una casa de playa para pasar el tiempo que duré el aislamiento social, pero ahora reconoce que fue una mala idea y lo más importante en estos momentos es estar en familia.

"‘¿Y si me alquilo una casa en la playa y me voy a vivir la cuarentena ahí?’. Y hoy digo: ‘¡Qué animal que fui!’. Lo pensé y no me parecía nada raro, al contrario, como también hace tres días atrás pensaba cómo una persona no puede salir a correr al aire libre, lejos de otras personas, porque el deporte es salud", señaló.

Para finalizar, Hernández señaló que las personas no tienen miedo al coronavirus sino a parar su vida social. El estratega pidió obedecer el aislamiento social obligatorio y seguir con las recomendaciones de las autoridades

“Hay una cosa que me preocupa, que es la gente que no puede sobrevivir, no al virus, sino al parar. Y decirle a esa gente que hay que dejarla salir; no, no puedes. Es buscar la manera de los que podemos ayudar a esas personas. Me preocupa la gente que te dice quédate en tu casa y te dice ‘¿qué casa?'. Hay que llevar tranquilidad porque el tremendismo es complicado”, declaró.