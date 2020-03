Coronavirus: Luis Scola pone en duda su participación en Tokio 2020 con Argentina

El brutal avance del coronavirus en todo el mundo ha obligado a suspender las principales gestas deportivas que se tenían planeadas realizar para este 2020. La Copa América, la Eurocopa, las Eliminatorias al Mundial Qatar 2021 y los Juegos Olímpicos de Tokio fueron aplazados para el 2021 debido a esta terrible pandemia.

Por ello, algunos deportistas como el argentino Luis Scola, han puesto en duda su presencia en la justa olímpica del próximo año debido a que tenía todo pactado para retirarse durante el mismo. El capitán de la Selección Argentina vive en uno de los países más afectados por el coronavirus como Italia y contó lo que viene sufriendo dicha nación con este brote.

"Cuando pasó esto, todos los deportistas del mundo empezaron a hacer malabares para seguir entrenando. Cuando se suspendió, no sabíamos cuánto iba a durar, entonces teníamos que estar preparados. Yo por suerte tengo un gimnasio acá en mi casa en Milano, también en Argentina. Ojalá estuviera allá porque también tengo cancha de básquet. No es lo mismo, pero intentamos mantener el peso y una vida sana”, expresó el deportista en conversación con Sergio Vegas.

Por otro lado, Scola señaló que por ahora no piensa en si estará o no con Argentina en los Juegos Olímpicos ya que tenía todo planeado: “Pasaron tantas cosas y van a seguir pasando, que todo pasó a un segundo plano. No sé si alguna vez este partido se va a jugar algún día, no sé si yo voy a estar para jugarlo, no sé si voy a estar en los Juegos Olímpicos... Todo pasó a un segundo plano. Queremos que la gente, las ciudades estén bien, que el mundo vuelva a la normalidad. Después vemos si juego un partido o un torneo".

El histórico del basquetbol argentino también comentó que se encuentra bien este toque de queda a pesar de que Italia se encuentra bajo una profunda crisis: "Estoy bien, así como estamos todos en esta parte del mundo, y próximamente en todas partes del mundo, pero la verdad es que estoy bien. Me gustaría estar haciendo otras cosas, pero bueno".