Campeón de la NBA critica a Trump por no actuar ante pandemia del coronavirus: "Haz algo, payaso"

No soportó más. J.R. Smith, ex jugador de los Cleveland Cavaliers, explotó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario publicara un mensaje en Twitter exigiendo a los medios de comunicación que no transmitieran informaciones erróneas o inventadas sobre los casos de coronavirus en el país.

La tensión sigue creciendo en Estados Unidos a medida que aumentan los casos de positivo por coronavirus en el país norteamericano, que ya ha superado a China como el que más contagios tiene en todo el mundo con más de 100.000 casos.

El que fuera campeón de la NBA con los Cavaliers en 2016 atacó con dureza a Trump: "Cállate y haz algo, jod*** payaso!", indicó el escolta de 34 años en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez en esta crisis mundial que un jugador o ex jugador de la liga más importante de básquet criticará la actuación del presidente. Jeremy Lin, actual integrante de los Beijing Ducks en China, lo acusó de racista después de que Trump denominará como “virus chino” al COVID-19.

La prioridad de Donald Trump, presidente de EE.UU., es salvar la situación económica por encima de la sanitaria, algo que ha levantado muchas críticas en todo el país.