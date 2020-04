Kobe Bryant elegido como nuevo miembro del Salón de la Fama del baloncesto

Kobe Bryant recibe más reconocimientos. La NBA dio a conocer de manera oficial a los nuevos miembros del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, correspondiente a la Clase del 2020, donde destaca el fallecido escolta de los Lakers.

El histórico jugador falleció el pasado 26 de enero tras un accidente de helicóptero donde también murió su hija.

“Este año la comunidad del básquet ha sufrido la inimaginable pérdida de dos figuras icónicas como el Comisionado David Stern y Kobe Bryant, y también del juego mismo a raíz del COVID-19. También nos hemos unido como nunca antes para apreciar el deporte", comentó John Doleva, presidente y CEO del Salón de la Fama.

He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj