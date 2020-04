La NBA retendrá un 25% del salario de los jugadores a partir del 15 de mayo

La situación económica en la NBA también es complicada por la pandemia del coronavirus. Por ello el sindicato de jugadores (NBPA) acordó con la organización del torneo reducirse los salarios en un 25 % de cada basquetbolista correspondiente a cada quincena.

Estas retenciones se llevan a cabo en previsión de que la pandemia obligue a cancelar definitivamente partidos. El dinero retenido quedará así como depósito en garantía y sería devuelto integramente a los jugadores en el caso improbable de que se puedan jugar todos los partidos que quedan de la temporada.

Según explicó Fox Sports, la NBA y el sindicato distribuirán las deducciones salariales en los primeros cuatro períodos de pago, hasta noviembre y diciembre, de la temporada 2020-2021.

El torneo no tiene planes inmediatos de anunciar la cancelación de ningún partido de temporada regular, y el sindicato ha informado a sus asociados que no será hasta el próximo 15 de junio cuando los jugadores sepan si los partidos finalmente no se dan.

A cada uno de los 30 equipos les falta disputar entre 15 y 19 juegos para completar los 82 partidos de la temporada regular.