Pau Gasol: “Kobe Bryant me llamaba Pablo, por Pablo Escobar” [VIDEO]

Si se habla de básquet en España se habla de Pau Gasol. El reconocido deportista europeo ofreció una divertida entrevista virtual para un medio de su país en donde contó varias anécdotas que le ha ocurrido en su carrera como profesional.

Además de estar aprovechando esta cuarentena para pasar más tiempo con sus esposa y familiares en Estados Unidos, el dos veces campeón de la NBA no dudó en revelar una historia que tuvo con Kobe Bryant.

Resulta que Pau Gasol pasó por Los Ángeles Lakers en donde hizo muchas amistades y compartió con varios basquetbolistas e incluso le pusieron un par de apodos, aunque uno fue más que llamativo al ser de un extinto narcotraficante colombiano.

“Me pusieron dos: el Hispano, por ‘Gladiador’, que me ponían la música de la película y todo. Kobe me llamaba Pablo. Kobe siempre me intentaba sacar ese fuego interior y me llamaba Pablo por Pablo Escobar. No porque fuera narcotraficante, sino por ese instinto asesino. Para sacar esa agresividad me comparaba con él”, contó Gasol para el programa ‘La Resistencia de Movistar’.

El ibérico también contó que este tiempo de paralización le ha permitido revivir partidos que lo marcaron. “Me emocioné con el séptimo partido de la final de 2010. No lo había visto desde entonces. Fue un partido más físico, como era antes la NBA”, contó Pau Gasol sobre aquel duelo que le dio su segundo anillo de campeón.

Por último, el exjugador de los Lakers dijo que va mejorando su lesión en el pie y que es agradable pasar el confinamiento junto a su mujer y la familia de ésta: “Es la mayor convivencia con mis suegros, de largo. Y de momento bien. Mi suegra está contenta conmigo. Ayudo en casa. No soy tanto de bricolaje, soy más de cambiar bombillas”.