Acusan a Michael Jordan de fomentar el bullyng en los Chicagos Bulls

Luego de la transmisión de los primeros capítulos de The Last Dance, documental estrenado en Netflix que cuenta la época de esplendor de los Chicago Bulls, más detalles que ponen en el centro de la polémica a Michael Jordan siguen saliendo a la luz.

Esta vez fue Will Perdue, excompañero de 'Su Majestad' en el equipo de Illinois, quien acusó a la leyenda del baloncesto de fomentar el bullyng en el grupo y además del apodo que le puso cuando llegó a la franquicia en 1988.

"Me dio vergüenza desde el principio (...) Cuando me reclutan y ve el apellido Perdue me miró como si exclamara "ese tipo no fuera lo suficientemente bueno como para jugar, así que lo llamaré Will Vanderbilt". Casi nunca me vio jugar, no sabía mucho sobre mí e hizo una declaración a ciegas. No necesariamente lo tomé personalmente, pero me dolió un poco", sostuvo Perdue en declaraciones para Fansided.

El pivot aseguró que desde un principio Jordan lo subestimó sin conocer su juego pero que con el tiempo a base de trabajo y dedicación fue cambiando el concepto de MJ fue cambiando.

“Seguí trabajando. Creo que vio mi ética de trabajo. Siempre estaba en el gimnasio, en la sala de pesas y no retrocedía. Acepté su desafío, seguí practicando duro y, a medida que comencé a jugar lentamente, comencé a construir una confianza”, agregó.

Cabe destacar que en el 2015, Horace Grant, una de las figuras de aquel equipo de finales de los 80' que ganaría 3 anillos, reveló que Perdue llegó a los golpes con Jordan en uno de los entrenamientos debido a la intensidad que ambos le ponían a las prácticas, pero que sin embargo ello ayudo al equipo a exigirse más y por ende, los posteriores resultados.