Shaquille O'Neal y la fórmula para triplicar la fortuna que ganó siendo estrella de la NBA

Shaquille O’Neal es un histórico de la NBA y gracias a su brillante carrera en el básquet, pudo retirarse en 2011 con una importante fortuna, la misma que ha conseguido triplicar gracias a su visión para las inversiones.

Recordemos que 'Shaq' jugó 19 temporadas como profesional, militando en seis equipos diferentes: Orlando Magic, Los Ángeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics.

Asimismo, el pivot ganó tres anillos con LA Lakers, en sociedad con el fallecido Kobe Bryant, y uno más con Miami Heat. Además, fue MVP en la temporada 2000 y aparece entre los 10 anotadores históricos de la liga de baloncesto más competitiva del mundo.

Se calcula que antes de dejar la actividad, O'Neal poseía unos 294 millones de dólares en sus cuentas al momento de dejar la actividad y en tiempos que el 60% de los exbasquetbolistas norteamericanos están quebrados o sufren graves problemas económicos, el popular 'Shaq' tiene una fortuna de ¡US$ 800 millones!

¿Y cómo lo hace? Según un análisis del diario Marca, el exjugador supo diversificar sus inversiones y tuvo éxito en las diferentes actividades que eligió, multiplicando así su dinero hasta el nivel que posee hoy en día.

Primero, Shaquille incursionó en la música en 1993 como rapero y aunque se criticó su habilidades para el canto, tuvo varios temas con cierto éxito en todo el planeta.

Luego, ingresó al mundo del cine, donde tuvo diferentes roles. Desde protagónicos como Kazaam, pasando por comedias como Scary Movie o Son con Chicos 2. También personificó a una estrella de básquer en Blue Chips.

Otra actividad que le genera ingresos es la de ser DJ, por la que recibe un alto cachet en cada presentación. Y, además, es analista de partidos de la NBA en la cadena TNT.

La tecnología también le resultó un rubro atractivo para sus inversiones, tal vez la cartera de negocios que más ganancias le permitió obtener. Cuenta la leyenda que, en la década del 90, 'Shaq' estaba en un restaurante junto a su hijo, cuando se le acercó una persona y le dijo "creo que hay algo que te puede interesar", le dijo. Era uno de los fundadores de Google. “Me dijo que iba a tener un gran impacto. Hoy sólo me arrepiento de no haber puesto más dinero”, contó tiempo después. También le jugó unas fichas a Apple y mal no le fue.

La cartera de inversiones es más extensa de lo que podamos imaginar. Las hamburgueserías Five Guys, una cadena de gimnasios, lavaderos de autos, la construcción y, cómo no invertir en la disciplina que lo llevó al éxito: el baloncesto. O'Neal tiene un porcentaje de la franquicia del Sacramento Kings.

EL DATO

LA Lakers retiró el dorsal 34 como homenaje para Shaquille O'Neal.