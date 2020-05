LeBron James sorprende al mundo: "Yo habría llevado a Michael Jordan a otro nivel"

La brillante carrera de Michael Jordan durante los años 90, donde logró seis títulos de la NBA junto a los Chicago Bulls, ha sido uno de los temas de conversación en el mundo del deporte por el éxito del documental The last dance en Netflix, el cual retrata aquel último campeonato de 1998 ante los Utah Jazz.

Esta producción de la NBA, en conjunto con ESPN Films, ha dejado ver el lado más humano de Jordan y del resto de sus compañeros como Dennis Rodman o Scottie Pippen, los cuales fueron los pilares en esa época dorada de los Bulls. Ahora la discusión se ha trasladado a que si las estrellas de hoy podrían haber jugado en esos equipos de los años 90.

Por ejemplo, la actual figura de Los Angeles Lakers, LeBron James, asegura que con él Michael Jordan hubiera sido aún más grande de lo que fue en toda su carrera. "Yo podría haber llevado a Jordan a otro nivel, conmigo jugando como pivote habría sido otro nivel. Juntos habría sido otro nivel durante esos años en Chicago. Personalmente, por la forma en que yo juego, donde el equipo es lo primero, creo que mis características funcionarían perfectamente con Mike", afirmó el jugador.

Por otro lado, James resaltó las cualidades de ‘Air’ Jordan, a quien calificó como un asesino y con quien sus habilidades se hubieran compenetrado perfectamente. "Jordan es un asesino. Cuando se habla de jugar, anotar de la forma en la que él lo hacía y con mi habilidad para leer el juego y para pasar le irían bien a su forma de jugar", señaló en conversación con Uninterrupted.

A lo largo del documental se muestra a Michael Jordan afrontando duros retos con las figuras de los demás equipos de la NBA. Karl Malone, Reggie Miller, entre otros, fueron los principales disparadores motivacionales para que la leyenda de los Bulls muestre aquel nivel que lo llevó a ser considerado como el mejor de la historia.

Esto es algo que ha resaltado LeBron James quien afirmó haberle gustado enfrentar a aquellas figuras. "Me hubiera encantado jugar con cualquiera de los grandes, pero también habría muerto por poder competir con cada uno de ellos individualmente. Me encanta cuando un compañero viene y me desafía. He visto eso en Mike y creo que nuestro juego sería una correlación perfecta para tener éxito", sentenció.