NBA y el plan que maneja para retomar las competencias el 31 de julio

La pandemia del coronavirus obligó a la NBA a suspender temporalmente sus acciones. El 12 de marzo, el jugador Rudy Gobert dio positivo a la COVID-19 y se convirtió en el primer caso en la liga. Desde aquella fecha, Adam Silver, comisionado, viene trabajando para encontrar una solución a los problemas y salvar la temporada.

Trascendió que las competencias se reanudarían el 31 de julio. Fecha que Adam Silver se puso como límite para reanudar las actividades. Tras las votaciones de los dueños de los equipos se decidió que el formato cambiará.

Por pedido de los dueños y de Michael Jordan, se decidió empezar el campeonato con los play offs y no realizar la temporada regular. "No tiene sentido arriesgar la salud de los jugadores por partidos que no valen nada", explicó la leyenda de los Bulls.

Según ha desvelado Adrian Wojnarowski, de ESPN, la NBA está decidida a retomar la temporada con 22 equipos. La idea es que se jueguen desde el 31 de julio hasta el 12 de octubre, día programado para la disputa del séptimo partido de las Finales.

Esa idea será expuesta por Silver el 4 de junio cuando tiene reunión con los dueños de las 30 franquicias. En los próximos días se definirá el futuro del campeonato, que en algún momento intentó disputar sus partidos en las instalaciones de Disney World.