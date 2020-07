La NBA regresa: revisa el calendario y horarios de los partidos de este mes tras el parón del básquet

El conteo regresivo para la vuelta de la NBA ya empezó. Los amantes de la liga top de básquet ya palpitan la reanudación del campeonato en Estados Unidos tras el parón por el coronavirus. A continuación te mostramos el calendario de partidos que tendrán lugar este mes, sus horarios, estadio y canales para no perderte lo mejor del baloncesto norteamericano.

El jueves 30 de julio será el día esperado para el gran regreso de la NBA, luego de que se suspendió el 11 de marzo a raíz del coronavirus. Para su jornada de reanudación se disputarán dos partidos. El primero será el New Orleans Pelicans vs Utah Jazz, mientras que el segundo será el clásico de Los Ángeles: con LeBron James, Lakers vs Clippers.

En total, se disputarán solo ocho partidos de la NBA en este mes. Al día siguiente de la primera jornada del regreso se desarrollarán otros seis partidos, entre los cuales destaca el Houston Rockets vs Dallas Mavericks.

Es importante recordar que la temporada regular está programada a iniciar el 30 de julio y finalizar el viernes 14 de agosto. Tras ello, los 'Playoffs' de la NBA comenzarán oficialmente el lunes 17 de agosto.

Cabe precisar que el mini-torneo de NBA se desarrollará exclusivamente en el ESPN Wide World of Sports Complex, un espacio en el que hay campos e instalaciones para realizar diferentes deportes. Se prevé que hayan al menos 6 a 12 canchas para el retorno del básquet, cuyos partidos no tendrán presencia de público.



A continuación, conoce el calendario de los partidos que se disputarán este mes, además como los fixtures y equipos participantes del regreso de la NBA.

Calendario y horarios de los partidos de NBA este mes

Viernes 30 de Julio

5:30 p.m. New Orleans Pelicans vs Utah Jazz

Canal: ESPN



8:00 p.m. LA Lakers vs LA Clippers

Canal: ESPN 2

Sábado 31 de Julio

1:30 p.m. Brooklyn Nets vs Orlando Magic



3:00 p.m. Washington Wizards vs Phoenix Suns



3:00 p.m. Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies



5:30 p.m. Milwaukee Bucks vs Boston Celtics



7:00 p.m. San Antonio Spurs vs Sacramento Kings



8:00 p.m. Dallas Mavericks vs Houston Rockets

Canal: ESPN 2

Fixture completo del regreso de la NBA

Este es el fixture completo de la temporada regular de la NBA. Cada equipo participante disputará ocho partidos previo al inicio de los PlayOffs.

¿Qué equipos participarán en el regreso de NBA?

Conferencia Este

1. Milwaukee Bucks

2. Toronto Raptors

3. Boston Celtics

4. Miami Heat

5. Indiana Pacers

6. Philadelphia 76ers

7. Brooklyn Nets

8. Orlando Magic

9. Washington Wizards

Conferencia Oeste

1. Los Angeles Lakers

2. LA Clippers

3. Denver Nuggets

4. Utah Jazz

5. Oklahoma City Thunder

6. Houston Rockets

7. Dallas Mavericks

8. Memphis Grizzlies

9. Portland Trail Blazers

10. New Orleans Pelicans

11. Sacramento Kings

11. San Antonio Spurs

12. Phoenix Suns