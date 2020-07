NBA: Kevin Durant y las 7 estrellas que serán las grandes ausencias en reinicio del torneo [FOTOS]

La NBA reinicia este jueves en el ESPN Wide World of Sports Complex tras una larga paralización a causa del brote de coronavirus. Los amantes del básquet de Estados Unidos ya se preparan para ver el deporte de sus amores, aunque habrán ausencias notables para este esperado regreso.

A continuación, podrás conocer a las siete estrellas de la NBA cuya presencia se hará extrañar en este comienzo del torneo.

1. Kevin Durant (Brooklyn Nets)

El alero de los Nets sufrió una lesión en el talón de Aquiles en las Finales pasadas y a raíz de ello decidió no disputar la temporada 2019-2020 a modo de precaución.

2. Stephen Curry (Golden State Warriors)

Stephen Curry pasó la gran parte de la temporada lesionado de la muñeca y, pese a que se recuperó, consideró que no tendría sentido disputar la 'burbuja' al no tener posibilidades de clasificar a los 'PlayOffs' con los Golden State Warriors.

3. Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Kyrie Irving sigue marginado de las canchas de NBA por tiempo indefinido, debido a que se está recuperando de una lesión en el hombro derecho que lo dejó fuera de acción desde febrero.

4. Lou Williams (Clippers)

Lou Williams se perderá el reinicio de la NBA al estar en cuarentena, ello tras haber salido de la concentración para visita un lugar nocturna y así haber puesto en riesgo a sus compañeros ante un posible contagio de coronavirus.

5. Rajon Rondo (Lakers)

Rajon es una de las bajas sensibles de los Lakers para el reinicio de la NBA tras sufrir una fractura de un dedo de la mano.

6. Bradley Beal (Wizards)

Beal se había convertido no solo en el mayor anotador de los Wizards y de la Conferencia Este, aunque una lesión del hombro lo dejó fuera de la competencia. Actualmente está en la etapa de recuperación.

7. Avery Bradley (Lakers)

Bradley, base de Los Angeles, tomó la decisión de no jugar la 'burbuja' de la NBA por precaución para su hijo, ello debido a que este cuenta con un largo historial de enfermedades respiratorias y decidió no ponerlo en riesgo.

Calendario y horarios de los partidos de NBA este mes

Revisa la programación y horarios de los ocho partidos que se disputarán en julio en el regreso de la NBA

Viernes 30 de Julio

5:30 p.m. New Orleans Pelicans vs Utah Jazz

Canal: ESPN



8:00 p.m. LA Lakers vs LA Clippers

Canal: ESPN 2

Sábado 31 de Julio

1:30 p.m. Brooklyn Nets vs Orlando Magic



3:00 p.m. Washington Wizards vs Phoenix Suns



3:00 p.m. Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies



5:30 p.m. Milwaukee Bucks vs Boston Celtics



7:00 p.m. San Antonio Spurs vs Sacramento Kings



8:00 p.m. Dallas Mavericks vs Houston Rockets

Canal: ESPN 2