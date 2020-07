NBA no reportó ningún caso de coronavirus y quedó listo para el reinicio de la temporada

Tras cuatro largos meses de suspensión por la aparición del nuevo coronavirus, la temporada regular de la NBA se prepara para regresar este viernes en un torneo que se jugará en su totalidad en el ESPN Wide World of Sports Complex ubicado en la ciudad de Orlando.

Por ello, las autoridades responsables de llevar a cabo este torneo han establecido un riguroso protocolo para mantener la salud e integridad de los jugadores implicados. Esta serie de medidas incluyen la toma de pruebas de descarte a la COVID-19 periódicamente.

Por ello, este miércoles, la plana directiva de la NBA, en conjunto con los representantes de la Asociación de Jugadores, informaron que ningún jugador dio positivo al coronavirus luego de realizarse un total de 344 pruebas de descarte a este letal brote.

“Cero de los 344 análisis realizados en el campus de la NBA desde que los resultados se anunciaron por última vez el 20 de julio ha resultado positivo”, señala parte del comunicado emitido.

De esta manera, la NBA quedó lista para romper fuegos este viernes con los encuentros entre New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz y Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers con la presencia de Lebron James.

Calendario y horarios de los partidos de NBA este mes

Revisa la programación y horarios de los ocho partidos que se disputarán en julio en el regreso de la NBA

Viernes 30 de Julio

5:30 p.m. New Orleans Pelicans vs Utah Jazz

Canal: ESPN

8:00 p.m. LA Lakers vs LA Clippers

Canal: ESPN 2

Sábado 31 de Julio

1:30 p.m. Brooklyn Nets vs Orlando Magic

3:00 p.m. Washington Wizards vs Phoenix Suns

3:00 p.m. Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies

5:30 p.m. Milwaukee Bucks vs Boston Celtics

7:00 p.m. San Antonio Spurs vs Sacramento Kings

8:00 p.m. Dallas Mavericks vs Houston Rockets

Canal: ESPN 2