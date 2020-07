NBA 2020 [GUÍA] horarios y canales de TV en Perú para ver todos los partidos del reinicio del básquet

La NBA regresa desde hoy en el ESPN Wide World of Sports Complex (Florida) para alegría de los amantes del básquet de Estados Unidos. La temporada regular 2019-20 se completará hoy y podrás conocer todos los canales de transmisión para los partidos restantes de esta etapa, la cual dará paso luego a los famosos 'Play Offs'. Conoce todos los detalles a continuación con Libero.pe.

Este jueves 30 se rompen los fuegos de la NBA tras una paralización de casi cuatro meses por el coronavirus. El básquet regresa por lo alto hoy con 2 vibrantes partidos: primero será el New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz y, después, habrá un clásico de Los Ángeles entre Lakers (LeBron James) y Clippers (Kawhi Leonard).

Cabe recordar que solo participan en este reinicio 22 de 30 equipos, en una fase que se prolongará hasta el viernes 14 de agosto. Los siete mejores de la Conferencia Este y los 7 de la Oeste accederán a los Play Offs de la NBA, a desarrollarse del 17 de agosto al 30 de setiembre.

¿Qué canales transmitirán la NBA 2020?

Es importante precisar que los partidos de la NBA podrán verse en Perú a través de tres señales: ESPN, DirecTV Sports y NBA TV. En cada caso, dependerá de la programación y del encuentro en particular.

Programación, horarios y canales TV para ver la NBA 2019-20

A continuación, conoce todos los detalles de la fase regular de la NBA en su reinicio. Fechas de partidos, horarios y canales de transmisión.

Jueves 30 de Julio

5:30 p.m. New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz (DirecTV Sports)



8:00 p.m. Los Angeles Lakers vs. LA Clippers (DirecTV Sports)

Viernes 31 de Julio

3:00 p.m. Portland vs. Memphis Grizzlies (NBA TV)



5:30 p.m. Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics (ESPN)



8:00 p.m. Dallas Mavericks vs. Houston Rockets (ESPN)

Sábado 1 de Agosto

12:00 p.m. Denver Nuggets vs. Miami Heat (ESPN)



2:30 p.m. Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz (ESPN)



5:00 p.m. LA Clippers vs. New Orleans Pelicans (ESPN)



6:30 p.m. Indiana Pacers vs Philadelphia 76ers (NBA TV)



7:30 p.m. Toronto Raptors vs. Los Angeles Lakers (ESPN)

Domingo 2 de Agosto

2:00 p.m. Wizards vs Nets (NBA TV)



2:30 p.m. Boston Celtics vs. Portland (ESPN)



3:00 p.m. Memphis Grizzlies vs S. Antonio Spurs (NBA TV)



6:00 p.m. Sacramento Kings vs Orlando Magic (NBA TV)



7:30 p.m. Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks (ESPN)



8:00 p.m. Phoenix Suns vs Dallas Mavericks (NBA TV)

Lunes 3 de Agosto

3:00 p.m. Oklahoma vs. Denver Nuggets (NBA TV)



4:00 p.m. Indiana Pacers vs Washington Wizards (NBA TV)



5:30 p.m. New Orleans vs. Memphis Grizzlies (ESPN)



8:00 p.m. San Antonio Spurs vs Philadelphia 76ers (NBA TV)



8:00 p.m. Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers (ESPN)

Martes 4 de Agosto

1:30 p.m. Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks (NBA TV)



1:30 p.m. Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks (NBA TV)



4:00 p.m. Phoenix Suns vs LA Clippers (NBA TV)



5:30 p.m. Miami Heat vs. Boston Celtics (DirecTV Sports)



6:00 p.m. Indiana Pacers vs. Orlando Magic (NBA TV)



8:00 p.m. Portland vs. Houston Rockets (DirecTV Sports)

Miércoles 5 de Agosto

2:30 p.m. Memphis Grizzlies vs Utah Jazz (NBA TV)



3:00 p.m. San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets (NBA TV)



4:00 Philadelphia 76ers vs Washignton Wizards (NBA TV)



5:30 p.m. LA Lakers vs. Oklahoma City Thunder (ESPN)



8:00 p.m. Boston Celtics vs. Brooklyn Nets (ESPN)

Jueves 6 de agosto

3:00 p.m. Milwaukee Bucks vs. Miami Heat (DirecTV Sports)



3:00 p.m. Phoenix Suns vs. Indiana Pacers (NBA TV)



5:30 p.m. Dallas Mavericks vs. LA Clippers (DirecTV Sports)



7:00 p.m. Denver Nuggets vs Portland (NBA TV)



8:00 p.m. Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers (DirecTV Sports)

Viernes 7 de Agosto

3:00 p.m. Memphis Grizzlies vs. Oklahoma (NBA TV)



5:30 p.m. Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic (DirecTV Sports)



7:00 p.m. New Orleans vs. Washington Wizards (NBA TV)



8:00 p.m. Toronto Raptors vs. Boston Celtics (DirecTV Sports)

Sábado 8 de Agosto

12:00 p.m. Portland Trail Blazers vs. LA Clippers (DirecTV Sports)



2:30 p.m. Denver Nuggets vs. Utah Jazz (DirecTV Sports)



5:00 p.m. Indiana Pacers vs. Los Angeles Lakers (DirecTV Sports)



6:30 p.m. Miami Heat vs. Phoenix Suns (NBA TV)



7:30 p.m. Dallas Mavericks vs. Milwaukee Bucks (ESPN)

Domingo 9 de Agosto

11:30 a.m. Oklahoma vs. Washington Wizards (NBA TV)



2:00 p.m. New Orleans vs. San Antonio Spurs (ESPN)



4:00 p.m. Boston Celtics vs. Orlando Magic (NBA TV)

Lunes 10 de Agosto

1:30 p.m. Phoenix Suns vs. Oklahoma (NBA TV)



5:30 p.m. Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors (ESPN)



7:00 p.m. Miami Heat vs. Indiana Pacer (NBA TV)



8:00 p.m. Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (DirecTV Sports)

Martes 11 de Agosto

12:00 p.m. Orlando Magic vs. Brooklyn Nets (NBA TV)



4:00 p.m. Dallas Mavericks vs. Portland (NBA TV)



5:30 p.m. Memphis Grizzlies vs. Boston Celtics (DirecTV Sports)



8:00 p.m. Sacramento Kings vs. New Orleans (DirecTV Sports)



8:00 p.m. Washington Wizards vs. Milwaukee (NBA TV)

Miércoles 12 de Agosto

3:00 p.m. Houston Rockets vs Indiana Pacers (NBA TV)

5:30 p.m. Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors (ESPN)

7:00 p.m. Miami Heat vs Thunder (DirecTV)



8:00 p.m. Denver Nuggets vs. LA Clippers (ESPN)

Jueves 13 de agosto

Utah Jazz vs San Antonio Spurs * (horario y canal no definido aún)

Lakers vs Sacramento Kings * (horario y canal no definido aún)

Grizzlies vs Bucks * (horario y canal no definido aún)

Celtics vs Wizards Utah * (horario y canal no definido aún)

Brooklyn Nets vs Trail Blaizers * (horario y canal no definido aún)

Orlando Magic vs Pelicans * (horario y canal no definido aún)

Phoenix Suns vs Dallas Mavericks * (horario y canal no definido aún)

Viernes 14 de agosto

Toronto Raptors vs Nuggets * (horario y canal no definido aún)

Rockets vs 76ers * (horario y canal no definido aún)

LA Clippers vs Thunder * (horario y canal no definido aún)

Indiana Pacers vs Miami Heat (horario y canal no definido aún)