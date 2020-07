Celtics vs Bucks EN VIVO: hora y canales de transmisión en el regreso de la NBA

Celtics vs Bucks EN VIVO ONLINE estarán cara a cara y protagonizarán un atractivo encuentro en la reanudación de la temporada regular de la NBA tras la para por el coronavirus en la “burbuja” de Disney World ubicado en Orlando, Florida.

Los fanáticos de la NBA están más que felices ya que el mejor básquet del mundo está de regreso con los partidos entre Pelicans vs Jazz y Lakers vs Clippers. Sin embargo, otro duelo que también es esperado por muchos es el de los Celtics contra los Bucks.

As the team prepares for the first seeding game against the Bucks, they're happy with the strides Kemba Walker has made. pic.twitter.com/rTbfaWnvqF