Jazz vs Pelicans: Rudy Gobert, el caso inicial de coronavirus en NBA, anotó la primera canasta del reinicio [VIDEO]

La NBA regresó este jueves con el duelo entre Utah Jazz y New Orleans Pelicans, que se disputa en el HP Field House de Disney World. El duelo por la Conferencia Oeste tuvo al pívot francés Rudy Gobert como el jugador que anotó la primera canasta del reinicio del básquet. No obstante, su historia no es la de cualquiera.

En apenas segundos de haberse iniciado el partido, el pívot de Utah Jazz incursionó en área de los Pelicans y luego superó su marca, lanzó el balón con el poste y consiguió la primera canasta para su equipo.

Gobert había sido el primer coronavirus de la NBA

Es importante recordar que Rudy Gobert había sido el primer jugador de la NBA en dar positivo en una prueba de COVID-19 en marzo, cuando por aquel entonces todavía no se había suspendido el torneo.

Tras revelarse el diagnóstico del pívot francés, la organización de la NBA decidió suspender los partidos y rearmar todo un plan para evitar propagar el coronavirus.

