VER EN VIVO Lakers vs Raptors ONLINE vía ESPN 3: en el regreso de la NBA

Lakers vs Raptors EN VIVO ONLINE EN DIRECTO chocan en un atractivo duelo correspondiente a la temporada regular de la NBA en la “Burbuja” de Disney World vía ESPN 3. El duelo está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana).

El mejor baloncesto del mundo volvió el último jueves con grandes como Lakers vs Clippers o Pelicans vs Jazz. Sin duda que los fans extrañaban ver a sus estrellas en el campo de juego, pero la emoción continúa este fin de semana.

Nuevamente, los Lakers saldrán al gramado de juego del complejo deportivo de Disney World en donde buscarán sumar un nuevo triunfo para seguir demostrando que son los favoritos a quedarse con el anillo.

Los Lakers pasaron más de un apuro para vencer a los Raptors. El equipo de LeBron James estaba perdiendo hasta el último cuarto, pero para alegría de sus fieles seguidores, aparecieron sus figuras para vencer por 103-101.

Si bien el pívot Anthony Davis fue el mayor anotador con 34 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias, LeBron James fue clave en las acciones decisivas. La más importante, cuando faltaba 12.9 segundos para que culmine el encuentro.

Tie game. Orlando opener. Top two teams in the West.



The King came through 👑 pic.twitter.com/i77YzyrknH