Lakers vs Thunder [EN VIVO] con LeBron James: horario y canales para partido de NBA

Lakers vs Thunder EN VIVO Este miércoles 5 de agosto se desarrollará una nueva jornada de la temporada regular de la NBA en el ESPN Wide World of Sports Complex desde las 5.30 p. m. (hora peruana). El líder de la Conferencia Oeste intentará seguir recuperando su mejor versión y de la mano de LeBron James buscarán sumar una victoria y llegar de la mejor forma a los playoffs. Puedes ver EN DIRECTO vía DirecTV Sports y NBA League Pass. Además, Líbero.pe te llevará las incidencias de este encuentro con el MINUTO A MINUTO y las mejores jugadas.

Desde que volvió la NBA tras la para por la pandemia del coronavirus, los Lakers vienen progresando en su juego. A pesar de no consolidar una actuación sobresaliente, el equipo de Los Ángeles sumó importantes puntos que le permitió clasificar a los play off como primeros de la Conferencia Oeste.

En su último duelo, el equipo de LeBron James sufrió más de la cuenta para sumar y conseguir la victoria. La figura de los Lakers demostró que puede ser la solución a los problemas y salvar a sus colores cuando las cosas no salen bien.

En conferencia de prensa, el 'Rey' hizo referencia a la importante victoria que logró su equipo y respondió a sus críticos, quienes señalaban que no podría clasificar como primeros de la Conferencia Oeste. “Desde 2010, ¿verdad? Dijeron que no podía hacerlo. Disfrutaré esto. Dijeron que no puedo hacerlo”, expresó.

Si los Lakers sonríen y pueden jugar con tranquilidad, caso contrario sucede con Thunder. Sextos en la tabla de clasificación necesitan sumar para asegurar la clasificación a los play off. Una derrota complicaría sus opciones.

En la última fecha cayeron ante Nuggets en un emocionante encuentro. A pesar de realizar su mayor esfuerzo y marcar la diferencia en los primeros cuartos, el control de su rival evitó que celebren el triunfo.

Lakers vs Thunder: horarios del mundo para ver la NBA en directo

Países Hora Perú 5:30 p. m. Ecuador 5:30p. m. México 5.30 p. m. Estados Unidos 5:30 p. m. Argentina 7:30 p. m. Chile 6:30 p. m. España 00:30 a. m. (j) Colombia 5:30 p. m. Uruguay 7:30 p. m. Paraguay 6:30 p. m. Canadá 6:30 p. m. Venezuela 6:30 p. m. Bolivia 6:30 p. m. Costa Rica 5:30 p. m. Honduras 5:30 p. m.

¿Dónde ver NBA League Pass?

Algunos partidos no serán televisados por las cadenas ESPN, DirecTV Sports o TUDN. Sin embargo, NBA League Pass te permite tender acceso a todos los juegos de la temporada de la NBA con contenido exclusivo adicional. Para tener información visita la web oficial para suscribirte o bien acceder a una prueba gratuita: NBA League Pass (dar click).

ESPN Wide World of Sports Complex

El complejo ESPN Wide World of Sports es un complejo deportivo multipropósito deportivo de 220 acres ubicado en el Walt Disney World Resort, en Bay Lake, Florida, cerca de Orlando. El complejo incluye nueve lugares y alberga numerosos eventos deportivos profesionales y aficionados durante todo el año.

¿Quiénes son Los Angeles Lakers?

Los Angeles Lakers es un equipo de baloncesto profesional de la NBA con sede en Los Ángeles, California. Juegan sus partidos de local en el Staples Center, compartiendo pabellón con Los Angeles Clippers, Los Angeles Sparks de la WNBA y Los Angeles Kings de la NHL entre otros equipos.