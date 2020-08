Con gran actuación de Davis y LeBron James: Lakers ganaron a Blazers e igualan los PlayOffs 2020

Lakervs demostraron que el título de la NBA es su objetivo. En una espectacular jornada de Davis, el cuadro de Los Ángeles ganó 111 - 88 a los Blazers por el segundo encuentro de los PlayOffs 2020 de la NBA e igualan la serie.

Lebron James y Davis se pudieron en sus hombros el juego de su equipo y en tres cuartos lograron definir el encuentro. Damian Lillard intentó repetir su participación del primer juego, pero la marca de los Lakers lo anuló.

En 29 minutos de juego, Davis convirtió 31 puntos, 11 rebotes y brindó 3 asistencias. Por su parte, el 'Rey' en 26 minutos anotó 10 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

La mala noticia para los Blazers es la lesión de Lillard, quien se dislocó el dedo meñique de la mano izquierda. Se esperará si podrá estar en el tercer juego de los PlayOffs.

Equipos Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Lakers 23 29 32 23 0 Blazers 19 20 18 30 0 Total Lakers 111- 88 Blazers

Lakers vs Blazers

- FINAL DEL PARTIDO

- Tiempo muerto

- Lillard se dislocó el dedo meñique de la mano izquierda

- Comenzó el cuarto juego

- Davis anotó 31 puntos, 11 rebotes y tres asistencias en 29:31 minutos

- FINAL DEL TERCER CUARTO

- Falta de Morris, Whiteside ejecuta los tiros

- Lillard salió lesionado del campo de juego

Tiempo muerto

- Lakers en su mejor momento

- MEDIO TIEMPO

- Ingresa LeBron James, quien lleva tres perdidas

-El balón para los Lakers

- Tiempo fuera

- Davies casi anota un doble, buena defensa de Blazers

- Tiempo fuera

- Dos puntos más para LeBron

- El segundo tiempo empieza con una buena jugada de los Lakers

- Davis lleva anotado 11 puntos, 5 rebotes y dos asistencias

Final del primer cuarto con ventaja para los Lakers

- Dos puntos para Davis

- Tiempo muerto

- Davis concreta la acción de tres puntos

- Punto de Lillard

- Falta para los Blazers, Lillard ejecuta

- Lillard anota dos puntos

- Regreso de las acciones

- Tiempo muerto

- Puntazo de LeBron James

Lakers vs Blazers Formaciones

Lakers: Davis, James, McGee, Green, Caldwell

Portland: Anthony, McCollum, Nurkic, Lillard, Gabriel

Previa

Los Lakers buscarán cambiar la dirección de esta serie luego del buen triunfo conseguido por los Blazers este martes pasado. El equipo liderado por Lebron James falló mucho durante el encuentro dejando que el equipo rival crezca con un Lillard totalmente inspirado.

El jugador de los Blazer realizó 34 puntos, cinco rebotes y la misma cantidad de asistencias además de deslumbrar con triples desde muy lejos del aro. Mientras que Lebron James solo logró 23 puntos, pero superó a Lillard con 17 rebotes y 16 asistencias.

Con una serie de solo cinco partidos, los Lakers saben que deben ganar este segundo encuentro para no llegar con la presión de poder terminar esta serie en el tercer partido. Los fanáticos del equipo de Los Ángeles mantienen todas sus esperanzas en Lebron James para alcanzar el triunfo.

Lakers vs. Blazers EN VIVO: horarios

La transmisión del Lakers vs. Blazers EN VIVO iniciará a las 8.00 p. m. (hora de Perú

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Chile 9.00 p. m.

España 3.00 a. m. (19 de agosto)

Colombia 8.00 p. m.

Uruguay 10.00 p. m.

Paraguay 10.00 p. m.

Lakers vs. Blazers EN VIVO: canales en el mundo

Perú: Directv Sports 2, NBA League Pass

España: Movistar +, NBA League Pass, #Vamos y Movistar Deportes.

Argentina: Directv Sports 2, NBA League Pass

Venezuela: Directv Sports 2, NBA League Pass

Estados Unidos: NBA TV y NBA League Pass.

Colombia: Directv Sports 2, NBA League Pass

México: TUDN y NBA League Pass.

Chile: Directv Sports 2, NBA League Pass

Costa Rica: TUDN y NBA League Pass.

Uruguay: Directv Sports 2, NBA League Pass

Paraguay: Directv Sports 2, NBA League Pass

Bolivia: Directv Sports 2, NBA League Pass

¿Qué canal hará la transmisión Lakers vs. Blazers por la NBA?