Golpe en la serie: Lakers perdieron 97-112 contra los Rockets por las semifinales NBA PlayOffs 2020

LA Lakers no tuvieron un buen inicio en las semifinales de los NBA PlayOffs 2020 y cayeron 112 - 92 contra los Rockets. El equipo de Los Ángeles no tuvo una buena jornada y sigue demostrando falencias defensivas.

LeBron James anotó 20 puntos, ocho rebotes y siete asistencias en 36 minutos de juego. El rey tuvo un duelo a parte con Green, quien no tuvo una buena jornada.

El cuadro de Los Ángeles intentó 83 tiros, anotó 35 (24 tiros fueron de dos puntos y 11 tiros de tres puntos). Por su parte, Rockets tuvo 37 rebotes defensivos 74.1% de tiros libres.

LA Lakers vs Rockets EN VIVO NBA PlayOffs 2020 vía DirecTV Sports

- LA Lakers vs Rockets EN VIVO NBA PlayOffs 2020 vía DirecTV Sports

1er cuarto 2do cuarto 3er cuarto 4to cuarto Total Lakers 28 27 24 18 97 Rockets 29 34 22 27 112

Lakers vs Rockets EN VIVO MINUTO A MINUTO

Sigue el MInuto a minuto EN VIVO Lakers vs Rockets por semifinales NBA PlayOffs 2020

- Final del tercer cuarto

Coming up on the final stretch. pic.twitter.com/YPvlKbNA1v — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 5, 2020

- Tres puntos de diferencia

- Entretiempo del partido

- Dos puntos de LeBron James

- Dos puntos de los Lakers e igualan en el marcador

- Un partido parejo entre ambos equipos

No Ceilings 👑🔨



(📺: ESPN) pic.twitter.com/CdShohumxw — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 5, 2020

- Harden convirtió 15 puntos y una asistencia en nueve minutos en el campo de juego

- Dos puntos de diferencia. Lakers abajo en el marcador

- Comenzó el segundo cuarto del partido

Final del primer cuarto

Close after 12. pic.twitter.com/IOyyfZMQrN — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 5, 2020

- LeBron James lleva anotando 7 puntos, un rebote y tres asistencias

- Diferencia de dos puntos

- Suben en el marcador, tres puntos para los Rockets

- Doble para los Lakers

Coming up on the final stretch. pic.twitter.com/YPvlKbNA1v — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 5, 2020

- Triple para los Rockets

- Igualan los Lakers la contienda

- Punto doble para los Lakers

- Regresamos del Tiempo muerto

- LeBron tiene 4 puntos, un rebote y tres asistencias en siete minutos de juego

- Harden lleva 12 puntos, Una asitencia en ocho minutos de juego

Lakers vs Rockets EN VIVO Alineación confirmadas

Lakers: Davis, James, McGee, Caldwell-Pope, Green

Coming up on the final stretch. pic.twitter.com/YPvlKbNA1v — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 5, 2020

Rockets: Gordon, Tucker, Covington, Harden, Westbrook

Coming up on the final stretch. pic.twitter.com/YPvlKbNA1v — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 5, 2020

Los Ángeles Lakers finalmente entrarán en acción en las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, ello tras haber eliminado el fin de semana a los Portland Trail Blazers con un categórico 4-1. De la mano de LeBron James y Anthony Davis, los angelinos sigue en su carrera por llegar a las Finales de PlayOffs.

Llegan más descansados y con su dupla ofensiva en gran nivel, ello luego de su tropezón inicial frente a los Blazers. No obstante, tendrán al frente a un aguerrido cuadro de Houston.



Los Rockets, con James Harden y Russell Westbrook, aseguraron su presencia en las semifinales recién en el séptimo juego contra los Oklahoma City Thunder, al cual derrotaron con suspenso con un 104-102.





NBA: ¿A qué hora juegan Lakers vs Rockets?

Perú | 8:00 p. m.

Ecuador | 8:00 p. m.

México | 8:00 p. m.

Estados Unidos | 8:00 p. m.

Argentina | 10:00 p. m.

Chile | 9:00 p. m.

España | 3:00 a. m. (sábado)

Colombia | 8:00 p. m.

Uruguay | 10:00 p. m.

Paraguay | 9:00 p. m.

Canadá | 9:00 p. m.

Venezuela | 9:00 p. m.

Bolivia | 9:00 p. m.

Costa Rica | 7:00 p. m.

Honduras | 7:00 p. m.

Bucks vs Heat: canales oficiales para ver juego de la NBA

Perú: DirecTV Sports, NBA League Pass y DirecTV Play.

España: Movistar +, NBA League Pass, #Vamos y Movistar Deportes.

Argentina: DirecTV Sports, NBA League Pass y DirecTV Play.

Venezuela: DirecTV Sports, NBA League Pass y DirecTV Play.

Estados Unidos: NBA TV y NBA League Pass.

Colombia: DirecTV Sports, NBA League Pass y DirecTV Play.

México: TUDN y NBA League Pass.

Chile: DirecTV Sports, NBA League Pass y DirecTV Play.

Costa Rica: TUDN y NBA League Pass.

Uruguay: DirecTV Sports, NBA League Pass y DirecTV Play.

Paraguay: DirecTV Sports, NBA League Pass y DirecTV Play.

Bolivia: DirecTV Sports, NBA League Pass y DirecTV Play.

¿Dónde ver NBA League Pass?

Cabe señalar que los Rockets se impusieron en dos de los tres partidos que disputaron ambos en la Fase Regular: 121-111 y 113-97 (ese último en Disney). El primero de la 2019-2020 había sido para los Lakers, por 124-115 el 15 de enero, cuando Houston todavía tenía a Clint Capela como pivote titular. El último encuentro, en el mes de agosto, no tuvo a LeBron James ni a Russell Westbrook.Es importante señalar que el ganador de esta semifinal aguarda al triunfante de la llave entre Nuggets y LA Clippers en la que será la gran final de la Conferencia Oeste. ¿Serán los Lakers o los Rockets?

Algunos partidos no serán televisados por las cadenas ESPN, DirecTV Sports o TUDN. Sin embargo, NBA League Pass te permite tender acceso a todos los juegos de la temporada de la NBA con contenido exclusivo adicional. Para tener información visita la web oficial para suscribirte o bien acceder a una prueba gratuita: NBA League Pass (dar click).