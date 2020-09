Los Lakers dan el primer golpe: ganaron 126 - 114 a los Nuggets en las finales NBA

En uno de sus mejores partidos de la temporada, los Lakers dieron el primer golpe en su pelea por el título de la Conferencia Oeste de la NBA 2020. El cuadro de Los Ángeles superó 126 - 114 a los Nuggets en el juego 1 de las finales PlayOffs 2020.

Con un Anthony Davis inspirado y un LeBron James motivado, la franquicia de Los Ángeles controló el partido y sometió a su rival a su propia área. A diferencia de sus partidos anteriores, los Lakers no quisieron empezar la llave perdiendo y solucionaron los errores defensivos.

La 'ceja' anotó 37 puntos, 10 rebotes y brindó 4 asistencias. Con el partido controlado, el estratega de los Lakers decidió dar descanso a LeBron James, quien anotó 15 puntos, 6 rebotes y brindó 12 asistencias. Caldwell - Pope entendió que es el tercer jugador de su equipo y convirtió 18 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.

Por su parte, los Nuggets llegaban con la motivación de humillar a los Clippers en las semifinales. Denver demostró que puede estar abajo en el marcador, pero pelearán hasta el final para conseguir los resultados y lograr la remontada.

Murray se lució y anotó 21 puntos, 1 rebote y brindó cinco asistencias. Jokic, una de sus armas en el ataque, convirtió 21 puntos, 6 rebotes y dos asistencias. La llave a un está abierta y los Nuggets deben de encontrar los caminos para lastimar a los Lakers.

Q4 Laskers 115 - 93 Nuggets Green anota un triple y la diferencia se aumenta para los Lakers

Q4 Laskers 115 - 93 Nuggets Davis anota dos puntos para el cuadro de Los Ángeles y nos vamos a tiempo muerto

Q4 | Lakers 109 - 92 TIEMPO MUERTO

Q4 | Lakers 109 - 92 Nuggets Porter remonta diferencias y desde la pintura nota para su equipo

- Comienza el último cuarto

FINAL DEL TERCER CUARTO

Q3 | Lakers 98 -76 Nuggets Aplausos para Davis, dos puntos desde la pintura

Q3 | Lakers 98 - 76 Nuggets Davis sigue aumentando su diferencia y los Lakers están imparables

Q3 | Lakers 94 - 74 Nuggets Rondo anota para los Lakers desde la pintura

Q3 | Lakers 90 - 71 Nuggets 21 puntos de diferencia y los Lakers siguen firmes en el partido

Q3 | Lakers 86 - 71 Nuggets Harris conecta desde la pintura para mantener con vida a los Nuggets.

Q3 | Lakers 70 - 59 Nuggets: Comienza el tercer cuarto

DESCANSO

Q2 | Lakers 65- 58 ¡No se dan por vencidos! Harris mete el triple y Denver recorta a ocho unidades.

Q2 | Lakers 65 - 53 Paul Millsap anota y recortan la diferencia

Q2 | Lakers 60-49 Nuggets Jamal llega a los 11 puntos y despiertan ñps Nuggets.

Q2 | Lakers 57 - 43 Nuggets ¡No se dan tregua! LeBron encara a Jamal Murray. Tiempo fuera

Q2 Lakers 55 - 41 Nuggets ¡IMPARABLES! LeBron James llega a los nueve puntos en el partido

Q2 Lakers 52 - 39 Nugget Morris se luce con un segundo triple

Q2 | Lakers 48 - 39 Morris desde la línea de triples anota para el equipo de Los Ángeles

Q2 | Lakers 42-38 Nuggets 10:34: Los Lakers consiguen una ventaja de cuatro puntos

Q2 | Lakers 36 - 38 Nuggets Comienza el segundo juego

FINAL DEL PRIMER CUARTO | Lakers 36 - 38 Nuggets

- Q1 | Lakers 21 - 17 Nuggets Dos puntos para los Lakers que aumentan su diferencia en el marcador

- Q1 | Lakers 21 - 17 Nuggets 04:21: Descanso

This was smooth, LeBron 😯



(via @Lakers)pic.twitter.com/2HyBRoczlu