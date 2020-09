LeBron James se molestó por no ganar el MVP de la NBA: "Algunas cosas no están en mi mano"

Giannis Antetokounmpo ganó el premio al MVP de la temporada de la NBA. El alero de los Bucks tuvo una excelente temporada regular, pero una desapercibida participación en los PlayOffs (su equipo quedó eliminado en las semifinales).

LeBron James fue el segundo más votado para ganar el premio MVP. La estrella de los Lakers se mostró contento por la victoria de su equipo en la final de la Conferencia Oeste, pero no pudo ocultar su molestia por conseguir 16 votos en las elecciones para el mejor jugador de la NBA.

"Me molesta obtener solamente 16 votos de 101 posibles de primer lugar para el MVP. Eso es lo que me molesta más que cualquier otra cosa", señaló el alero de la franquicia de Los Ángeles.

FOTO: EFE

El 'Rey' resaltó que no quiere ofender a Giannis Antetokounmpo, ganador del premio MVP. "No estoy diciendo que el ganador no merezca el MVP. Simplemente algunas cosas no están en mi mano".

En la elección al mejor jugador de la temporada estuvo en manos de los periodistas especializados en la Liga de Básquet. Antetokounmpo obtuvo 962 votos (85 fueron para el primer lugar), LeBron recibió 753 votos (16 para el primer lugar).