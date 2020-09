Anthony Davis le dio la victoria a los Lakers en el último segundo del juego 2 finales NBA

Los Lakers consiguieron una importante victoria sobre los Nuggets y se ponen adelante en la serie por 2-0 en la final Conferencia Oeste NBA PlayOffs 2020. Anthony Davis fue el salvador de la franquicia de Los Ángeles.

Cuando faltaban dos segundos para finalizar el partido, la 'Ceja' realiza un triple y le da la victoria a los Lakers por 105 - 103 sobre los Nuggets. En un encuentro parejo, el cuadro de Los Ángeles logró imponer su juego, pero en el último cuarto se vio superado por su rival.

En una jugada larga, los Lakers ganan el saque. El último balón era para ellos. LeBron, marcado por los jugadores rivales, decidió dar el pase a Davis, quien con un sutil tiro anotó un triple que quedará en la historia de la NBA.

A pesar de la felicidad, los Lakers deben que seguir trabajando para mejorar los errores que cometieron en el último cuarto. Están adelante en la serie (2-0), pero Nuggets es un equipo que se puede recuperar.

Lakers vs. Nuggets: marcador en directo

Equipos 1Q 2Q 3Q 4Q Total Lakers 29 31 22 23 105 Nuggets 21 29 28 25 103

Q4 | Lakers 89 - 92 Nuggets Rondo aparece y anota un triple para los Lakers

Q4 | Lakers 82 - 80 Nuggets Dozier recibe falta y anota los dos tiros

Q4 | Lakers 82 - 80 Nuggets Murray anota el empate de falta directa y los Nuggets igualan (falta revisar dos puntos de Nuggets)

-Polémica: LeBron pide anular dos puntos de los Nuggets

- COMIENZO DEL ÚLTIMO CUARTO

Q3 | Lakers 82 - 75 Nuggets Final del tercer cuarto. Los Nuggets recortaron las diferencias y ahora están a cuatro de los Lakers

Q3 | Lakers 82 - 75 Nuggets LeBron James anota dos puntos de falta

Q3 | Lakers 76 - 70 Nuggets Davis tiene dos faltas directos

Q3 | Lakers 70 - 54 Nuggets: Green anota un triple y nos vamos a tiempo muerto

Q3 | Lakers 60 - 50 Nuggets: Comienza el tercer cuarto

ENTRETIEMPO

Q2 | Lakers 56 - 45 Nugget LeBron James lanza desde el mediocampo pero el balón no ingresa. Jokic gana una falta.

Q2 | Lakers 52 - 38 Nugget Howard frena a Jokic, pero el árbitro cobra falta. Dos tiros para el serbio

Q2 | Lakers 47 - 36 Nugget Howard realiza una buena marca a Jokic, quien le realiza una falta.

Q2 | Lakers 47 - 36 Nugget Caruso se luce con su tiro y aumenta la diferencia para los Lakers. Nos vamos al tiempo muerto

Q2 | Lakers 41 - 36 Nuggets Ambos equipos pierden el balón. LeBron James descansa

Q2 | Lakers 41 - 36 Nuggets LeBron James se lució con un triple

Q2 | Tiempo muerto pedido por el coach de los Lakers

Q2 | Lakers 35 - 28 Nuggets Morris anota un triple y los Nuggets descuentan a cuatro

Q2 | Lakers 29 - 21 Nuggets Dos puntos para los de Ángeles

FINAL DEL PRIMER CUARTO: Lakers 29 - 21 Nuggets: Buen partido defensivo del cuadro de Los Ángeles y LeBron James fino en el ataque

- Q1 | Lakers 25 - 17 Nuggets Caruso recibe falta y no falla sus tiros

- Q1 | Lakers 25 - 15 Nuggets Tiempo Muerto

- Q1 | Lakers 25 - 15 Nuggets Anthony Davis lleva cuatro puntos en el partido.

- Q1 | Lakers 18 - 14 Nuggets Kusma anota dos puntos desde la línea

- Q1 | Lakers 16- 14 Nuggets Lakers adelante por dos

- Q1 | Lakers 14 - 14 Nuggets se reanuda las acciones y dos puntos de Nuggets

- Q1 | Lakers 14 - 12 Nuggets Green anota dos puntos y ventaja para los Lakers. Tiempo muerto

- Q1 | Lakers 12 - 12 Nuggets LeBron James en su mejor versión: dos puntos más y los Lakers igualan

- Imparable LeBron, Triple para el King

- Lakers en mal momento. Nadie anota, salvo LeBron James

- ¡Bienvenidos al juego entre Lakers y Nuggets!

Lakers contra Nuggets

De la mano de LeBron James y Anthony Davis, los Lakers lograron la primera victoria en las finales de la Conferencia Oeste. Con un juego agresivo y aprovechando los errores defensivos de su rival, la franquicia de Los Ángeles superó a los Nuggets.

A pesar del claro dominio de los Lakers, algunas decisiones arbitrales desataron molestias de los Nuggets. Nikola Jokic fue sancionado con una falta, la quinta de su cuenta personal. El coach de la franquicia Angelina, Michael Malone, no pudo ocultar su fastidio y criticó a los jueces.

"Hemos pedido a la liga ver si era posible empezar perdiendo 3-1 la serie, ahorraría mucho tiempo a todo el mundo. Un punto importante en el que pusimos mucho énfasis a la hora de preparar esta serie fue la transición, el balance defensivo, los errores, las pérdidas, los balones divididos", señaló el Coach.

LeBron James, por su parte, se mostró contento por el resultado que consiguieron. El 'King' no pudo ocultar sus molestias por conseguir 16 votos para ganar el primer MVP de la NBA y señaló que hay cosas que se le escapan de sus manos.

"Me molesta obtener solamente 16 votos de 101 posibles de primer lugar para el MVP. Eso es lo que me molesta más que cualquier otra cosa. No estoy diciendo que el ganador no merezca el MVP (Giannis Antetokounmpo). Simplemente algunas cosas no están en mi mano", indicó LeBron James.

Lakers vs Nuggets: ficha del partido

