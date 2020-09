Anthony Davis anotó en el último segundo el triunfo de los Lakers [Resumen]

Anthony Davis es el salvador de los Lakers. Quedaban dos segundos para finalizar el partido. Después de superar en los dos primeros cuartos y tener una ventaja de diez puntos, la franquicia saboreaba la victoria ante los Nuggets.

Pero después del descanso la historia cambió. Nuggets encontró la fórmula para superar la defensa de los Lakers, que venían haciendo un buen trabajo, y LeBron James desapareció del partido. A pesar de todo, estaban adelante en el marcador y la segunda victoria en la serie estaba casi asegurada.

Lo que pasó en el último cuarto es otra historia. Faltas en contra de Jokic, quien estuvo fino y fue creciendo con el pasar de los minutos. El serbio se lució con dos grandes puntos y le dio la ventaja a su equipo por un punto, faltando segundos para finalizar el encuentro.

En una jugada larga, los Lakers ganan el saque. El último balón era para ellos. LeBron, marcado por los jugadores rivales, decidió dar el pase a Davis, quien con un sutil tiro anotó un triple que quedará en la historia de la NBA.

A pesar de la felicidad, los Lakers deben que seguir trabajando para mejorar los errores que cometieron en el último cuarto. Están adelante en la serie (2-0), pero Nuggets es un equipo que se puede recuperar.

- En el último segundo Anthony Davis anota dos puntos y la ventaja para los Lakers en la serie

Q4 | Lakers 102 - 103 Nuggets Jovic lo vuelve hacer y pone en ventaja a los Nuggets

Q4 | Lakers 100 - 101 Nuggets Jovic se luce con un doble y los Nuggets se ponen adelante

Q4 | Lakers 100- 99 Nuggets Jovic anota un triple y Nuggets quedan a un punto de igualar el partido

Q4 | Lakers 97- 92 Nuggets Anthony Davis anota un triple y ventaja de 8 para los Lakers

Q4 | Lakers 97- 92 Nuggets Jokic comete falta a Davis. Dos tiros para los Lakers

Q4 | Lakers 97 - 92 Nuggets Rondo aparece y anota un triple para los Lakers

Q4 | Lakers 82 - 80 Nuggets Dozier recibe falta y anota los dos tiros

Q4 | Lakers 82 - 80 Nuggets Murray anota el empate de falta directa y los Nuggets igualan (falta revisar dos puntos de Nuggets)

-Polémica: LeBron pide anular dos puntos de los Nuggets

- COMIENZO DEL ÚLTIMO CUARTO

Q3 | Lakers 82 - 75 Nuggets Final del tercer cuarto. Los Nuggets recortaron las diferencias y ahora están a cuatro de los Lakers

Q3 | Lakers 82 - 75 Nuggets LeBron James anota dos puntos de falta

Q3 | Lakers 76 - 70 Nuggets Davis tiene dos faltas directos

Q3 | Lakers 70 - 54 Nuggets: Green anota un triple y nos vamos a tiempo muerto

Q3 | Lakers 60 - 50 Nuggets: Comienza el tercer cuarto

ENTRETIEMPO

Q2 | Lakers 56 - 45 Nugget LeBron James lanza desde el mediocampo pero el balón no ingresa. Jokic gana una falta.

Q2 | Lakers 52 - 38 Nugget Howard frena a Jokic, pero el árbitro cobra falta. Dos tiros para el serbio

Q2 | Lakers 47 - 36 Nugget Howard realiza una buena marca a Jokic, quien le realiza una falta.

Q2 | Lakers 47 - 36 Nugget Caruso se luce con su tiro y aumenta la diferencia para los Lakers. Nos vamos al tiempo muerto

Q2 | Lakers 41 - 36 Nuggets Ambos equipos pierden el balón. LeBron James descansa

Q2 | Lakers 41 - 36 Nuggets LeBron James se lució con un triple

Q2 | Tiempo muerto pedido por el coach de los Lakers

Q2 | Lakers 35 - 28 Nuggets Morris anota un triple y los Nuggets descuentan a cuatro

Q2 | Lakers 35 - 28 Nuggets Morris pierde el balón y ataque para los Lakers

Did we mention this is Year 17?

Q2 | Lakers 29 - 21 Nuggets Dos puntos para los de Ángeles

FINAL DEL PRIMER CUARTO: Lakers 29 - 21 Nuggets: Buen partido defensivo del cuadro de Los Ángeles y LeBron James fino en el ataque

Hot start for No. 23. @KingJames : 12 pts (5/7 FG)

- Q1 | Lakers 25 - 17 Nuggets Caruso recibe falta y no falla sus tiros

- Q1 | Lakers 25 - 15 Nuggets Tiempo Muerto

- Q1 | Lakers 25 - 15 Nuggets Anthony Davis lleva cuatro puntos en el partido.

- Q1 | Lakers 18 - 14 Nuggets Kusma anota dos puntos desde la línea

- Q1 | Lakers 16- 14 Nuggets Lakers adelante por dos

- Q1 | Lakers 14 - 14 Nuggets se reanuda las acciones y dos puntos de Nuggets

- Q1 | Lakers 14 - 12 Nuggets Green anota dos puntos y ventaja para los Lakers. Tiempo muerto

- Q1 | Lakers 12 - 12 Nuggets LeBron James en su mejor versión: dos puntos más y los Lakers igualan

- Imparable LeBron, Triple para el King

Bron starts this one off from beyond the arc 👌



