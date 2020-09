NBA: Los Nuggets ganaron 114 - 106 a los Lakers y descuentan en la serie

Si en el segundo juego los Lakers tuvieron un mal cierre de partido, lo que sucedió esta noche queda por analizar. LeBron James fue una sombra, Anthony Davis intentó pero se vio superado por la defensa de los Nuggets y una ofensiva que no encontró el camino.

Tiros sin dirección, balones perdidos y errores defensivos fueron los constantes errores de los Lakers en el partido (al menos hasta el tercer juego). Por su parte, los Nuggets aprovecharon el mal momento de su rival para tener la ventaja del partido y descontar la serie de las Finales de la NBA 2020 Conferencia Oeste.

El segundo cuarto, Jokic y Morris crecieron. Caldwell fue el encargado de frenar al serbio y cometió faltas que fueron aprovechadas por los Nuggets. A pesar de todo, los Lakers pudieron revertir este momento y la diferencia no fue tan amplia (8 puntos).

El tercer cuarto fue más de los mismos. La franquicia de Los Ángeles no tuvo repuesto en el banco de suplentes, Caruso no tuvo fino en la ofensiva, Kuzma perdió balones y Howard peleó, pero su temperamento no fue suficiente. El tiempo terminó con una ventaja de 18 puntos para los Nuggets.

Lo que sucedió después es la repuesta del Rey y de un Davis entonado. Los Lakers querían repetir otra hazaña y lograron revertir los puntos. Estaban a cuatro menos de los Nuggets y quedaba tiempo para la remontada. LeBron creció y se lució con dobles. Pero fue en esos minutos donde Murray sentenció el partido con un triple.

Nuggets vs. Lakers: marcador en directo

Equipos 1Q 2Q 3Q 4Q Total Nuggets 29 34 30 21 114 Lakers 27 26 22 31 106

- Tiempo muerto

- Gran tapon de LeBron James

- LeBron James y dos puntos más para los Lakers

- LeBron James y dos puntos para los Lakers

- Despertaron los Lakers: Davis anota y recortan las diferencias

- Davis es el máximo anotador del partido con 25 puntos

- Los Lakers siguen sin poder reaccionar

FINAL DE TERCER CUARTO

- Falta en ofensiva de Anthony Davis

- Howard se le escapa el balón y regala la posición a Nuggets

- Tres dobles consecutivos de LeBron James

- LeBron falla uno de sus dos tiros

- Murray comete una falta a LeBron James, quien acusa de un golpe a la cara

- Morris falla los dos tiros

- Comienzo del tercer cuarto

- ENTRETIEMPO

- Un mal cuarto para los Lakers, LeBron James no aparece

- Primer triple en el cuarto para los Lakers

- Howard anota un doble y falla su libre

- Howard realiza un gran tapa

- Tiempo muerto pedido por Nuggets

- Falta para Green

- LeBron James es el segundo jugador con más partido en la NBA PlayOffs

¡LeBron James ya es el 2° jugador con más partidos jugados en la historia de los #NBAPlayoffs! 👑👑#VenALaNBA pic.twitter.com/IRyYrcWVSm — NBA Latam (@NBALatam) September 23, 2020

- Harris y Murray anotan y lo Lakers piden tiempo muerto

- Carusso pierde el balón y comete falta

- Tiempo muerto

- Polémica: Morris tiene contacto con el balón y cobran falta. Los Lakers reclaman la actuación del árbitro a

FINAL DEL PRIMER CUARTO

- Jokic anota dos puntos y finaliza el primer cuarto

- Jokic falla uno de sus tiros

- Anthony Davis comete falta a Jokic

- Anthony Davis recibe una falta

- Anthony Davis anota dos puntos

- Millsap recibe la falta

- Harris dos puntos y los Nuggets pasan adelante en el marcador

- Falta de Mcgee contra Jokic

- Kusma y dos puntos para los Lakers

- Dos puntos para los Nuggets y marcador igualado

- Tiempo muerto, el primero del partido

- Triple para los Nuggets e igualan en el marcador

- 9:31 | Balón para los Lakers

- LeBron y triple para los Lakers

- LeBron James y sus dos puntos en el partido

- Falta para Anthony Davis

- LeBron James con el balón tras una falta de Jovic

- comenzó el partido

- ¡Bienvenidos al partido entre Nuggets y Lakers!

Nuggets contra Lakers

En el último segundo del partido, Anthony Davis salvó a los Lakers de la derrota. La franquicia de Los Ángeles estaba adelante en el marcador, pero en el último cuarto fue superado por los Nuggets.

Jovic se lució y anotó dos puntos que significó la ventaja provisional para su equipo. Faltaban 4 segundos para finalizar el partido. Los Lakers tenían el último balón. LeBron James realizó un pase a Davis, quien anotó un triple histórico para la NBA.

Los Lakers mostraron un buen juego defensivo en los dos primeros cuartos. Después del descanso, LeBron James bajó su nivel de juego y solo anotó dos puntos. El 'King' sufrió para controlar el ataque de los Nuggets y permitió a Jokic encontrar los espacios para anotar.

Davis y Caruso fueron el sustento de los Lakers. Rondo también tuvo una destacada participación y anotó un par de triples que fueron claves para el desarrollo del partido.

"Me recordó que ese tiro sería el que haría Kobe Bryant. Para mí, AD viene, simplemente corre hacia el lateral, atrapa el balón y dispara con el juego más grande en la línea de nuestra temporada, nada más que red, es un tiro de Mamba", señaló Frank Vogel. coach de los Lakers.}

Lakers vs Nuggets: ficha del partido

Lakers vs Nuggets EN VIVO ¿Cuándo juegan? martes 22 de septiembre ¿Dónde? Burbuja de ESPN ¿A qué hora? 20:00 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? DirecTV Sports

