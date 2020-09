NBA Finals 2020 Angeles Lakers vs Miami Heat horario y canales para los partidos

La NBA se prepara para conocer a su nuevo campeón. Los Ángeles Lakers, el mejor equipo de la Conferencia Oeste en la etapa regular, se enfrentarán a Miami Heat, quinto de la Conferencia Este. El primer juego de la NBA Finals se realizará este miércoles 30 de septiembre a las 20:00 horas en la burbuja de Orlando y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN.

Después de 10 años, los Lakers disputarán la NBA Finals. Liderados por LeBron James y Anthony Davis, la franquicia de Los Ángeles superaron a Denver Nuggets en la final Oeste por 4-1. Precisamente, en el último juego de la serie, el 'King' demostró porque es uno de los mejores en la historia de la NBA y se lució anotando 38 puntos, brindando 10 asistencias y 16 rebotes.

Los dorados y morados construyeron su juego a base de Anthony Davis. La 'ceja' es un jugador clave en la ofensiva de los Lakers y convirtió la canasta más celebrada en la historia de la franquicia de Los Ángeles. Cuando faltaban menos de dos segundos para finalizar el juego 2 de las finales Oeste, Davis anotó un triple y le brindó la victoria a su equipo.

'kobe' fue el grito de Anthony tras lograr su triple. En un año especial para los Lakers, por la partida de Kobe Bryant, los jugadores y los fanáticos sienten la obligación de ganar la NBA. "Tengo la espalda grande para soportar la presión, no me puedo esconder cuando el equipo me necesite", fueron las palabras de LeBron James.

Miami Heat, por su parte, viene de superar a Boston Celtics (2-4) en la final Este y dejaron en el camino a los vigentes campeones Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, MVP de la NBA.

Jimmy Butler, uno de los mejores jugadores de Miami, señaló que su equipo aún logra su mejor versión y cuentan con las armas necesarias para superar a LeBron James. "Así que quiero disfrutar todo este camino sabiendo que nuestro mejor baloncesto está por llegar aún. Parece que todo lo que pensé que podía ser especial con este grupo se ha cumplido, pero no hemos terminado de hacer nuestro trabajo todavía".

NBA Finals 2020 Lakers vs Heat calendario de los partidos

Partido 1: Lakers - Heat. Miércoles 30 de septiembre a las 20:00 horas

Partido 2: Lakers - Heat. Viernes 2 de octubre alas 20:00 horas

Partido 3: Heat - Lakers. Domingo 4 de octubre a la 18:30 horas

Partido 4: Heat - Lakers Martes 6 de octubre a las 20:00 horas

Partido 5: Lakers - Heat. Viernes 9 de octubre a las 20:00 horas (Si fuera necesario)

Partido 6: Heat - Lakers. Domingo 11 de octubre 18:30 horas (Si fuera necesario)

Partido 7: Lakers - Heat. Martes 13 de octubre a las 20:00 (Si fuera necesario)

NBA Finals 2020 Lakers vs Heat Ficha del partido

Lakers vs Heat EN VIVO ¿Cuándo juegan? Miércoles 30 de Setiembre ¿Dónde? Burbuja de ESPN ¿A qué hora? 20:00 horas ¿En qué canal? DirecTV Sports, ESPN

¿Qué canales transmiten NBA Finals 2020?

A continuación revisa los canales que cuentan con los derechos de los partidos de NBA PlayOffs 2020.

Perú: DirecTV Sports, NBA League Pass y ESPN 2.

España: Movistar +, NBA League Pass, #Vamos y Movistar Deportes.

Argentina: DirecTV Sports, NBA League Pass y ESPN 2.

Venezuela: DirecTV Sports, NBA League Pass y ESPN 2.

Estados Unidos: NBA TV y NBA League Pass.

Colombia: DirecTV Sports, NBA League Pass y ESPN 2.

México: TUDN y NBA League Pass.

Chile: DirecTV Sports, NBA League Pass y ESPN 2.

Costa Rica: TUDN y NBA League Pass.

Uruguay: DirecTV Sports, NBA League Pass y ESPN 2.

Paraguay: DirecTV Sports, NBA League Pass y ESPN 2.

Bolivia: DirecTV Sports, NBA League Pass y ESPN 2.

¿Dónde ver NBA League Pass?

Algunos partidos no serán televisados por las cadenas ESPN, DirecTV Sports o TUDN. Sin embargo, NBA League Pass te permite tender acceso a todos los juegos de la temporada de la NBA con contenido exclusivo adicional. Para tener información visita la web oficial para suscribirte o bien acceder a una prueba gratuita: NBA League Pass (dar click).