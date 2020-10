Lakers perdieron 115 - 104 contra Miami Heat en el Game 3 NBA Finals 2020

Los Lakers no pudieron contra Miami Heat y sumaron su primera derrota en NBA Finals 2020. Jimmy Butler fue la figura del encuentro. Superó el sistema defensivo de la franquicia de Los Ángeles y le permitió a su equipo seguir soñando con el anillo de la Liga de Básquet.

Jimmy anotó 40 puntos, 11 rebotes y brindó 13 asistencias en 44 minutos de juego. Butler aprovechó el 'choque' con los jugadores de los Lakers para conseguir los tiros directos.

LeBron James, por su parte, anotó 25 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Un punto en contra para la franquicia de Los Ángeles es que perdieron los balones.

La 'Ceja' anotó 15 puntos, cinco rebotes y tres asistencias. Davis no tuvo un buen desempeño y los Lakers perdieron el peso defensivo. La franquicia de Los Ángeles tiene que seguir trabajando en su sistema defensivo.

- Otra polémica, LeBron no toca a Butler y el árbitro cobra falta

- Butler lleva anotando 32 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias. Es la figura del partido.

- Lakers pasan adelante en el marcador y Heat pide tiempo muerto

- LeBron James anota dos puntos y recibe tiro directo

- Final del tercer cuarto

- Butler recibe una falta de Rondon y tiene dos libres

- Davis y LeBron pierden el balón y de contragolpe, Heat anota

- Mal regreso de los Lakers, tiempo muerto

Tyler Herro buries the triple... 8-0 MIA run to open the 2nd half on ABC! #NBAFinals @Lakers 54@MiamiHEAT 66 pic.twitter.com/A1L40GcoNn