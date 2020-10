Miami Heat ganó 111-108 a los Lakers en el Game 5 NBA Finals - Resumen

NBA EN VIVO Lakers vs. Heat vía ESPN este viernes 9 de Octubre tendrá lugar el juego 5 de las NBA Finals 2020, desde las 8 p.m. (hora peruana). El equipo de LeBron James lidera la serie por 3-1 y, de conseguir la victoria, será campeón de la Liga de básquet. No te pierdas de todos los detalles del duelo en el ESPN Wide World of Sports Complex a través de Libero.pe.

Lakers vs Heat: minuto a minuto en directo

Equipos 1Q 2Q 3Q 4Q Total LA Lakers 24 32 26 26 108 Miami Heat 25 35 28 21 109

El equipo angelino exhibió su supremacía en el juego 4 de las NBA Finals guiado por su 'rey'. LeBron James completó 28 puntos claves para dejar a los Lakers a un paso del anillo de NBA.

Además, a ello se suma el buen momento de Anthony Davis, quien ayudó y mucho a la victoria por 102-96, ello gracias a un triple y un tapón, así como los 22 puntos y 9 rebotes que completó.

Para este encuentro, los Lakers volverán a lucir la 'Mamba Edition' de su camiseta, con la que aún no han perdido (4-0). Intentarán lograr su título 17 en NBA con el mejor homenaje a Kobe Bryant, leyenda de los angelinos.

Al frente está el Miami Heat, que busca prolongar las Finales de la NBA y que incluirá desde el inicio a Adebayo, Jimmy Butler y Herro, sus principales armas para 'tumbarle' la fiesta a los Lakers en este quinto juego. ¿Lo lograrán?

Lakers vs. Heat - Ficha del juego 5 en NBA Finals 2020

Lakers vs Heat EN VIVO ¿Cuándo juegan? Viernes 9 de Octubre ¿Dónde? ESPN Wide World of Sports Complex ¿A qué hora? 8:00 p.m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, DirecTV Sports

Lakers vs. Heat: resultados de los partidos

Juego 1: Lakers 116-98 Heat.

Juego 2: Lakers 124-114 Heat.

Juego 3: Heat 115-104 Lakers.

Juego 4: Heat 96-102 Lakers

Juego 5: Lakers - Heat.

Juego 6: Heat - Lakers. Domingo 11 de octubre 18:30 horas (Si fuera necesario)

Juego 7: Lakers - Heat. Martes 13 de octubre a las 20:00 (Si fuera necesario)

Lakers vs. Heat: horarios del mundo

País Horario según el país Perú 8:00 p. m. España 3:00 a. m. México 8:00 p. m. Chile 9:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. Paraguay 10:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. EE.UU. (EDT) 9:00 p. m. EE.UU (PDT) 6:00 p. m. Brasil 11:00 p. m. Costa Rica 7:00 p. m.

Lakers vs. Heat: ¿Dónde ver DirecTV EN VIVO el juego 5 de NBA PlayOffs?

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

¿Dónde ver NBA League Pass?

Es importante precisar que las NBA Finals 2020 también podrán ser vistas a través de NBA League Pass, la cual ha ltransmitido todos los juegos de la temporada de la NBA con contenido exclusivo adicional. Para tener información visita la web oficial para suscribirte o bien acceder a una prueba gratuita: NBA League Pass (dar click).