En un partidazo de Jimmy Butler, Heat ganó a los Lakers y fuerzan el Juego 6 NBA Finals

Quedaban 20 segundos para finalizar el partido. Los Lakers tenían la ventaja por un punto. Jimmy Butler recibió falta de Anthony Davis y ganó dos tiros directos. Con sangre fría, como fue en toda la serie, convirtió y su equipo estaba forzando el Game 6 de las NBA Finals.

Los Lakers estaban con el Black Mamba Jersey, camiseta con la que no perdieron. LeBron ordenó la jugada. Davis tenía la marca de los Heat, el balón fue para Kuzma, quien no pudo anotar el triple del título. Esas emociones se vivieron en la burbuja de Orlando.

En una temporada atípica, LeBron James y Butler se encargaron de pelear partido tras partido para conseguir el título y regalar a sus fanáticos una alegría. El 'King' señaló que en su cabeza solo está el campeonato y tiene la fuerza para liderar a su equipo.

El king anotó 40 puntos, brindó 7 asistencias y tuvo 13 rebotes. Cifras que lo perfilan como el MVP de las finales de la NBA. Por su parte, Butler hizo 35 puntos puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.

El juego seis se realizará este domingo. Los Lakers pueden conseguir el título número 17 de su historia. Miami Heat está a un paso de igualar la serie y forzar el juego 7.

-21.7 Butler libre de dos tiros

-46.7 segundos para final del partido. Tiempo muerto

- Caldwell- Pope anota y los Lakers pasan adelante en el marcador

- Tiempo muerto

- LeBron anota desde la pintura, pero el árbitro cobra falta en ofensiva. Los Lakers reclaman la decisión del juez

- ÚLTIMO CUARTO: Los Lakers deben remontar el marcador para ganar el título de la NBA

- Davis casi anota desde la pintura. Buena defensa de Heat

- Desde el mediocampo, LeBron anota un triple

- Comenzó el tercer cuarto

- Qué tal duelo: Butler lleva anotados 22 puntos y LeBron James tiene 21 puntos

- En el final del segundo cuarto, Butler anota un triple y Heat tiene la ventaja

- Davis roba el balón y juega con Kuzma, quien anota desde la pintura

- Tiempo muerto

- Caruso recupera y LeBron anota un triple

- Volvió Davis al campo de juego

- Heat aprovecha los errores defensivos de los Lakers y sacan diferencia en el marcador

- LeBron anota triple y recorta la distancia

- Comenzó el segundo cuarto pierden los Lakers

- FINAL DEL PRIMER CUARTO

- Davis fue llevado a la banca caminando

- Anthony Davis en el piso acusando de un dolor en su pierna. Es atendido por el cuerpo médico

- Howard comete una falta a Butler

- Tiempo muerto

- LeBron James y su canasta

- Tiempo muerto

- Davis anota doble y lo Lakers pasan adelante en el marcador

- Howard contra Butler discuten en el campo de juego

- Otro triple para los Lakers

KCP curls and finishes through the contact! #NBAFinals @MiamiHEAT 11@Lakers 10



Game 5 on ABC pic.twitter.com/w0m3zYeZXn