Lakers vs Clippers EN VIVO vía NBA League Pass: clásico de Los Ángeles por la pretemporada NBA

Lakers vs Clippers EN VIVO este viernes 11 de diciembre se inicia la pretemporada de la NBA y uno de los duelos más destacados es el clásico de Los Ángeles. Este partidazo de básquet se disputará desde las 10:00 p.m. (hora peruana) en el Staples Center. Podrás seguir las incidencias del duelo en Libero.pe.

Lakers, campeón de la reciente temporada de la NBA, inicia su preparación en busca de revalidar su trono. El equipo de Frank Vogel se alzó en lo más alto gracias a rendimientos superlativos de LeBron James -MVP de las Finales- y Anthony Davis.

Es importante precisar que no veremos a los mismos Lakers que en otras ocasiones. Y que diferentes piezas del equipo campeón se fueron (JaVale McGee, Danny Green, Quinn Cook y Dwight Howard), mientras que varios nuevos basquetbolistas llegaron (JaVale McGeeDennis Schröder, Montrezl Harrell, Wesley Matthews Jr. y Marc Gasol).

Para este duelo ante los Clippers, Vogel ya adelantó que le dará descanso a sus dos principales figuras: James y Davis, por lo tanto veremos un equipo nuevo que entrará en acción por primera vez. "No hemos tomado esa decisión todavía, pero diré que probablemente es poco probable que jueguen", señaló el técnico de Lakers el martes.

Del lado de los Clippers, Tyronn Lue toma la batuta tras la salida de Doc Rivers luego de una campaña que no llegó a las expectativas. Sin embargo, no son los únicos cambios en el equipo.

La offseason dejó un sinsabor tras la partida de Montrezl Harrell a Los Angeles Lakers, el rival del frente. A ello se sumaron las bajas de JaMychal Green y Landry Shamet, que dejaban dolido al equipo angelino. Sin embargo, los Clippers dieron el gran golpe del mercado con la contratación de Serge Ibaka, de Toronto Raptors.

"Los Clippers eran el mejor encaje. No ha sido una decisión fácil porque amo Toronto. Los últimos tres años han sido increíbles. Es una gran organización y los fans son espectaculares. Me ha encantado jugar allí con todos mis compañeros y mejorar, ser mejor jugador y compañero dentro y fuera de la pista. Ha sido un lugar donde me he sentido muy bien", señaló el pívot español.

De esta manera, Clippers refuerzan su equipo, que ya tiene a figuras como Kawhi Leonard, Paul George y Lou Williams. Ahora buscarán iniciar con el pie derecho y foguearse de cara al debut en la NBA, que, precisamente, será frente a los Lakers el 22 de diciembre.

Lakers vs. Clippers: horarios del mundo para ver la NBA en directo

Países Hora Perú 10:00 p. m. Ecuador 10:00 p. m. México 10:00 p. m. Estados Unidos 10:00 p. m. Argentina 12:00 a. m. (día siguiente) Chile 11:00 p. m. España 4:00 a. m. (V) Colombia 10:00 p. m. Uruguay 12:00 a. m. (día siguiente) Paraguay 11:00 p. m. Canadá 11:00 p. m. Venezuela 11:00 p. m. Bolivia 11:00 p. m. Costa Rica 9:00 p. m. Honduras 9:00 p. m.

¿En qué canal transmiten y dónde televisan la NBA: Lakers vs. Clippers?

Perú: NBA League Pass

España: NBA League Pass

Argentina: NBA League Pass

Venezuela: NBA League Pass

Estados Unidos: NBA TV y NBA League Pass.

Colombia: NBA League Pass

México: NBA League Pass

Chile: NBA League Pass

Costa Rica: NBA League Pass

Uruguay: NBA League Pass

Paraguay: NBA League Pass

Bolivia: NBA League Pass

¿Dónde ver NBA League Pass?

Algunos partidos no serán televisados por las cadenas ESPN, DirecTV Sports o TUDN. Sin embargo, NBA League Pass te permite tender acceso a todos los juegos de la temporada de la NBA con contenido exclusivo adicional. Para tener información visita la web oficial para suscribirte o bien acceder a una prueba gratuita: NBA League Pass (dar click).

Más información en Libero.pe.