NBA All Star Game 2021: Team LeBron ganó 170 -150 a Team Durant en el Juego de Las Estrellas

NBA All Star Game 2021 nos dejó gratos momentos. El equipo liderado por LeBron James, solo estuvo 12 minutos en el campo y anotó 4 puntos, superó 170 - 150 al equipo de Durant.

Giannis Antetokounmpo, Curry y Brown tuvieron un gran partido y se lucieron con las anotaciones. A pesar de la complejidad del encuentro, lograron marcar la diferencia desde el inicio.

Por el equipo de Durant, Beal logró 26 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias. Irving también se llevó las palmas tras realizar 24 puntos y Harden se lució con 21 puntos.

Stephen Curry ganó en los tiros, Domantas Sabonis se coronó ganador del concurso de habilidades y Anfernee Simons se quedó con el concurso de volcadas.

NBA All Stars 2021: minuto a minuto en directo

Equipos 1Q 2Q 3Q 4Q Total Team LeBron 40 60 46 - 170 Team Durant 39 41 45 - 150

- Cuarto tiempo

- Lillard desde la distancia anota la canasta de victoria para el Team LeBron

- LeBron James en 13 minutos en el campo logra 4 puntos

- Paul logra el triple

El equipo de LeBron imparable

- Final del tercer tiempo

- El que llega e 170 es el ganador

- Mitchell sobre la hora anota un triple

- Triple para el Team LeBron

- Team Durant con la victoria

- Simons es el ganador

- 3 votos para Simons y 2 votos para Toppin

- El turno de Simons. El balón al aire, en el rebote, salta, manda un beso al aro y logra canasta

- En su segundo intento, Toppin repite la jugada y logra la canasta

- Toppin corre, pasa el balón por su pierna, pero no logra la canasta

- Toppin y Simons pasan a la final

- Toppin logra 46 puntos

- En su segundo intento, Toppin logra la canasta

- Salto sobre sus compañeros y casi logra la canasta

- Toppin empieza y llama a dos compañeros para que lo ayuden.

- ¡Por poco! 49 puntos para Simons

- ¡Cosa de locos! Simons, con camiseta de homenaje a McGrady, realiza el 360 y logra canasta.

- ¡Para la otra! Stanley logró 37 puntos

- Stanley en dos intentos logra canasta

- Simons logra 46 puntos

- Anfernee Simons salta donde estaba la bola (3 metros y medio) y logra la canasta

- Toppin logra 48 puntos

- Toppin pasa el balón por su pierna, realiza el salto y de volea anota

- Stanley logra 44 puntos

- Stanley vuela, utiliza su propio pique y logra realizar una gran jugada

- Competencia de Volcadas

- Los integrante son:

Cassius Stanley (Pacers)

Obi Toppin (Knicks)

Anfernee Simons (Blazers)

DESCANSO

Final del segundo cuarto

- ¡Cosa de locos! Curry y anota un triple desde mediocampo

- Bote y Curry no perdona

- Harden logra canasta

- Levantó las manos y Curry anota un triple

- Tiempo muerto

- Falta para Brown

- Punto para el Team LeBrom

- Marcador en cero

- Balón al aire

FINAL DEL PRIMER CUARTO

Primer cuarto

- Harder se luce con el pase

- Antetokounmpo lleva 11 puntos

- Curry lleva 12 puntos en el partido

- Se reanuda el partido

- tiempo muerto

- Curry desde la otra dimensión

- El Team LeBron pasa adelante

- LeBron James anotó dos puntos

- Comenzó el partido.

- Empiezan a calentar los jugadores

- Alessia Cara en NBA All Stars 2021.

- Por último, LeBron James ingresa a la pista.

- Giannis Antetokounmpo ingresa

- Stephen Curry ingresa

- Nikola Jokic ingresa a la pista

- Damian Lillard ingresan a la pista

- Brown es el primero en ingresar del Team LeBron

- Quin Snyder es el coach del Team LeBron

- Las figuras desfilan en la pista.

- Presentación de los integrantes del Team Durant

- ¡¡Empieza lo bueno!!

- ¡Aplausos para Curry! Se lució y es el ganador del Torneo de Triples

- Stephen Currry: Empezó mal solo anotó una de cinco. En el wing de 4 a 5. ¡Cosa de locas! En las últimos carritos y cuando se creía que se quedaba sin trofeo demuestra porque es uno de los mejores.

- Mike Conley: Empieza en el corner y solo falla una. En el Top Key anotó la 4 de 5 y para cerrar su participación anotó los últimos cinco canastas. Logró 27 puntos.

- Jayson Tatum: No empezó bien. A pesar de tener una buena racha de anotación logró 17 puntos.

- Curry, Monley a la final

- Stephen Curry: Corner: Falla los dos primeros y después no se equivoca. Con la manos levantada realizó 31 puntos. Impresionante participación.

- Donovan Mitchell: Corner: 2 de 5 anota y en el wing no logra anotar. ¡Para aplaudir! En el último anotó 5 balones y logró 22 puntos.

- Mike Conley el siguien en participar. ¡Cosa de locos! en corner anotó 5 de 5. Buena participación donde anotó 28 y es el primero en la clasificación.

- Lavine realizó es segundo en la clasificación

- Zach Lavine: Corner anotó 3 de cinco balones; Wing: tres de cinco; Top key: anotó dos de 5, Wing: anotó 4 de 5; Corner: 4 de cinco. Buen ritmo en la competencia.

- Jayson Tatum realizó 25

- Jayson Tatum es el siguiente: Corner anotó 4 de 5, Wing anotó 3 de 5, Top Key anotó 4 de 5, anotó la verde, Wing: 4 de 5 y Corner (la verde) anotó 3 de 5. Gran participación.

- Brown realizó 17

- Jaylen Brown es el primer concursante: Corner anotó dos, Wing anotó tres, Top Key anotó 3, la verde anotó y Wing anotó. Corner anotó 4

- El valor de los carro:

Cuatro de los cinco carros 'tradicionales' contienen cinco balones: cuatro valen un punto y el quinto, el multicolor, dos.

Un quinto carro, elegido por el jugador, contiene cinco pelotas multicolor para un valor total de 10 puntos.

Los dos balones del nuevo carro, de color verde, sumarán tres puntos cada uno.

- Los participantes empiezan a calentar

- Presentación de los participantes del Torneo de Triples

- Los participantes del Torneo de Triples

Mike Conley (Jazz)

Zach LaVine (Bulls)

Jaylen Brown (Celtics)

Jayson Tatum (Celtics)

Donovan Mitchell (Jazz)

Stephen Curry (Warriors)

- En breves minutos empieza el Torneo de Triples

- Domantas Sabonis es el ganador del concurso de habilidades

- En el primer intento, ambos anotan. En el tercer intento, Domantas Sabonis logra anotar el triple

- Empezó la final del concurso de habilidades

- La final del concurso de habilidades: Domantas Sabonis vs. Nikola Vucevic

- Ambos notan en el primer intento. Paul falla en el segundo intento. En el triple, Nikola logra el punto y pasa a la final.

- Paul vs. Nikola

- Sabonis logra el triple y pasa a la final de la competencia de habilidades.

- Sabonis contra Luka Doncic

- Covington falla en el primer intento y en el triple. Nikola Vucevic pasan a la segunda ronda.

- Nikola Vucevic y Robert Covington el segundo duelo

- Julius falla y anota en el segundo intento. Esa demora lo mato. Donantas Sabonis es el ganador.

Comenzó la primera llave entre: Donantas Sabonis y Julius Randle

Los Participantes del concurso de habilidades son:

- Nikola Vucevic

- Robert Covington

- Chris Paul

- Luka Doncic

- Donantas Sabonis

- Julius Randle

- ¡Bienvenidos a la cobertura del famoso Juego de Las Estrellas de la NBA!

Team LeBron vs. Team Durant

La NBA se viste de gala. Como todos los años (desde 1951), los mejores jugadores de la Conferencia Este y Oeste se reúnen en una cancha para deleitar a los amantes del básquet con su talento. El equipo liderado por LeBron James se enfrentará a equipo de Kevin Durant.

Por la pandemia del coronavirus, la edición número 70 NBA All Star Game 2021 sufrirá cambios en su celebración. El partido de las Estrellas Emergentes no será incluido. Los fanáticos y prensa especializada votaron para seleccionar a los mejores de la temporada.

LeBron James estará con la cinta, como lo hace desde el 2015 y compartirá equipo con Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic (los titulares), Damian Lillard, Ben Simmons, Chris Paul, Jaylen Brown, Paul George, Domantas Sabonis y Rudy Gobert (suplentes).

Kevin Durant fue elegido capitán, pero no estará en el campo por una lesión. Anthony Davis, estrella de los Lakers, es otra de las bajas. El equipo lo conforman: Kyrie Irving, Joel Embiid, Kawhi Leonard, Bradley Beal, Jayson Tatum (titulares), James Harden, Devin Booker, Zion Williamson, Zach LaVine, Julius Randle, Nikola Vucevic y Donovan Mitchell (suplentes).

NBA All Star Game 2021: Team LeBron James

LeBron James quiere seguir haciendo historia en la NBA y con los Lakers. Con la lesión de Anthony Davis, el 'King' debe cargar con el peso de su equipo y cuando la Asociación de Jugadores pactó con la Liga de Básquet la celebración del All Star, la figura de la franquicia de Los Ángeles lo tomó mal.

"Mis compañeros y yo hemos tenido poco descanso, 71 días, entre temporada y temporada. Y al inicio nos dijeron que no iba a haber All Star y por lo menos íbamos a tener un pequeño relax. Pues me lo tomo como una bofetada en la cara. Estaré físicamente, pero no mentalmente", señaló LeBron James.

NBA All Star Game 2021: ¿Qué jugadores conforman el Team LeBrom?

Titulares: LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic y Nikola Jokic.

Suplentes: Damian Lillard, Ben Simmons, Chris Paul, Jaylen Brown, Paul George, Domantas Sabonis y Rudy Gobert

NBA All Star Game 2021: ¿Qué jugadores conforman el Team Durant?

Titulares: Kevin Durant, Kyrie Irving, Joel Embiid, Kawhi Leonard, Bradley Beal y Jayson Tatum.

Suplentes: James Harden, Devin Booker, Zion Williamson, Zach LaVine, Julius Randle, Nikola Vucevic y Donovan Mitchell.

NBA All Star Game 2021: ¿a qué hora empieza el Juego de Las Estrellas?

País Horarios Perú 20:00 horas Paraguay 22:00 horas Ecuador 20:00 horas Chile 22:00 horas Colombia 20:00 horas Uruguay 22:00 horas México 19:00 horas Argentina 22:00 horas Brasil 23:00 horas Venezuela 21:00 horas

NBA All Star Game 2021: ¿Qué canal transmite el Juego de Las Estrellas de la NBA?

Perú: ESPN 2 y ESPN Play.

Argentina: ESPN 2 y ESPN Play.

Paraguay: ESPN 2 y ESPN Play.

Uruguay: ESPN 2 y ESPN Play.

Ecuador: ESPN 2 y ESPN Play.

Colombia: ESPN 2 y ESPN Play.

Venezuela: ESPN 2 y ESPN Play.

Chile: ESPN 2 y ESPN Play.

Bolivia: ESPN 2 y ESPN Play.

España: Mitele Plus, Movistar + y Movistar LaLiga TV

México: Sky Sports.

Costa Rica Sky Sports.

Estados Unidos: beIN Sports

Panamá: Sky Sports HD.

¿Donde ver ESPN 2 EN VIVO Team LeBron vs. Team Durant?

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

NBA League Pass

El NBA League Pass es un servicio de televisión deportiva que presenta todos los juegos de la Asociación Nacional de Baloncesto. El servicio es operado por Turner Broadcasting System en nombre de la NBA. Se puso a disposición antes del comienzo de la temporada 1995-1996 de la NBA.

